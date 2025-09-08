Hellstuck: Rage With Your Friends: Hardcore-Plattformer aus der Hölle

Entflieht in Hellstuck: Rage With Your Friends aus den neun Kreisen der Hölle.

Der Hardcore-Plattformer Hellstuck: Rage With Your Friends wird diese Woche für Xbox-Konsolen erhältlich sein. Es handelt sich um ein herausforderndes 2D-Spiel mit Retro-Grafik, bei dem präzises Springen der Schlüssel zum Überleben ist.

Das Spiel bietet außerdem einen lokalen Koop-Modus für 2 Spieler.

Der Veröffentlichungstermin für Xbox One und Xbox Series X|S ist auf den 9. September 2025 festgelegt. Hellstuck: Rage With Your Friends ist auch für PC und Nintendo Switch erhältlich.

Das Spiel wurde vom unabhängigen Studio Terror Dog Studio entwickelt. Die Konsolenversionen wurden von Ultimate Games S.A. entwickelt und veröffentlicht.

Springen, fallen, erneut versuchen

Hellstuck: Rage With Your Friends ist ein anspruchsvolles Plattformspiel, bei dem es auf präzises vertikales Springen ankommt. Der Spieler beginnt seine Reise in den tiefsten Tiefen der Unterwelt mit einem Ziel: allen 9 Kreisen der Hölle zu entkommen.

Das Spiel besticht durch seine düstere 2D-Pixelgrafik und atmosphärische Musik im Retro-Stil. Es bietet sowohl einen Solo-Modus als auch einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus.

In Hellstuck beschränkt sich die Bewegung auf Seitwärts- und Aufwärtssprünge. Präzision ist alles – ein falscher Move kann dich zurück an den Anfang des Levels befördern.

Features:

Hardcore-Plattform-Action

süchtig machendes, wutauslösendes Gameplay

9 Kreise der Hölle, aus denen es zu entkommen gilt

düstere 2D-Grafik im Retro-Stil

lokaler Koop-Modus für 2 Spieler