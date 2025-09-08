Hellstuck: Rage With Your Friends: Hardcore-Plattformer aus der Hölle

Der Hardcore-Plattformer Hellstuck: Rage With Your Friends wird diese Woche für Xbox-Konsolen erhältlich sein. Es handelt sich um ein herausforderndes 2D-Spiel mit Retro-Grafik, bei dem präzises Springen der Schlüssel zum Überleben ist.
Das Spiel bietet außerdem einen lokalen Koop-Modus für 2 Spieler.
Der Veröffentlichungstermin für Xbox One und Xbox Series X|S ist auf den 9. September 2025 festgelegt. Hellstuck: Rage With Your Friends ist auch für PC und Nintendo Switch erhältlich.
Das Spiel wurde vom unabhängigen Studio Terror Dog Studio entwickelt. Die Konsolenversionen wurden von Ultimate Games S.A. entwickelt und veröffentlicht.
Springen, fallen, erneut versuchen
Hellstuck: Rage With Your Friends ist ein anspruchsvolles Plattformspiel, bei dem es auf präzises vertikales Springen ankommt. Der Spieler beginnt seine Reise in den tiefsten Tiefen der Unterwelt mit einem Ziel: allen 9 Kreisen der Hölle zu entkommen.
Das Spiel besticht durch seine düstere 2D-Pixelgrafik und atmosphärische Musik im Retro-Stil. Es bietet sowohl einen Solo-Modus als auch einen lokalen 2-Spieler-Koop-Modus.
In Hellstuck beschränkt sich die Bewegung auf Seitwärts- und Aufwärtssprünge. Präzision ist alles – ein falscher Move kann dich zurück an den Anfang des Levels befördern.
Features:
- Hardcore-Plattform-Action
- süchtig machendes, wutauslösendes Gameplay
- 9 Kreise der Hölle, aus denen es zu entkommen gilt
- düstere 2D-Grafik im Retro-Stil
- lokaler Koop-Modus für 2 Spieler
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bitte nicht noch mehr wutauslösende Spiele 😅, Hollow Knight Silksong reicht mir erstmal völlig aus.
Es kommen aber extrem viele Pixel spiele in letzter Zeit.
Das muss für mich nicht mehr sein. Ich habe noch immer Kindheitstraumata von Super Ghouls ’n Ghosts und Asterix. 🙈
🤣 oh ja Super Ghouls’n Ghosts hat bei mir auch für den ein oder anderen Wutanfall gesorgt.
Aber Asterix?!? Hab nur eins auf dem MasterSystem gespielt das war aber ganz gechillt. 🤔
Das Asterix auf Master System fand ich auch gechillt. Meine aber das von SNES. Anfangs ist es gechillt, aber im Spielverlauf entwickelt es sich zum Spießrutenlauf mit Passagen aus der Hölle.
Schau dir mal ein Longplay auf YouTube an wenn du Zeit hast. 💀
🤣 so schlimm?! Das guck ich mir mal an.
Ja die Höhlen- und Pyramiden Level zum Beispiel (Kein Plan wo es lang geht und Zeitdruck). Dann musst du zum Schluss noch einen Powersprung nutzen für viele Passagen. Mit der ungelenken Steuerung und dem schlechten abschätzen, sitzt du gerne mal ewig dran, weil du immer wieder von vorne anfangen musst.
Hab mal reingeschaut, ich erinnere mich dunkel an das Game. Dann bin ich scheinbar nie so weit gekommen.😅
Aber ja da sind schon ein paar Level dabei die einem einiges abverlangen.
Fühlt sich beim zocken tausendmal schlimmer an als beim schauen. 😵
Ich weiß was du meinst. Ich erinnere mich noch an durchzockte Nächte mit den Jungs und International Superstar Soccer auf dem SNES und Schwielen am Daumen von dem Steuerkreuz 😅 ach ja schön wars…
Nichts für mich, ich ärgere mich schon genug im Alltag 😅