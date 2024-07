HexaDrive: Neues Horrorspiel von Silent Hill: The Short Message-Machern

Autor:, in / HexaDrive

Die Macher von Silent Hill: The Short Message haben ein neues Horrorspiel im japanischen Stil angekündigt.

Schaut euch weiter unten den ersten Teaser-Trailer für HexaDrives kommendes Original-Horror-Adventure im japanischen Stil an.

In diesem Spiel führen die Spieler den Protagonisten, der in eine unbekannte Welt gewandert ist, zurück in seine ursprüngliche Welt, indem sie seltsame Rätsel lösen, angreifenden Monstern ausweichen und versteckte Geheimnisse aufdecken.

Der Titel wird während des BitSummit Drift, Japans größtem Indie-Game-Event, von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli 2024, am Stand von HexaDrive spielbar sein. Weitere Details zum Titel werden am Freitag, den 19. Juli 2024, bekannt gegeben.