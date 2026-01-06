Hi-Fi Rush: Erscheint endlich physisch – drei Editionen angekündigt

Eine neue Veröffentlichung, die das rhythmusgeladene Actionspiel erstmals auf PlayStation 5 und Xbox Series X in physischer Form erhält, wird von Hi‐Fi RUSH und Limited Run Games präsentiert.

Hi‑Fi RUSH wurde 2023 veröffentlicht und entwickelte sich mit seinem energiegeladenen Rhythmus‑Action‑Gameplay, seinem schnellen Kampfdesign und seiner farbenfrohen Welt zu einem modernen Kulttitel.

Hi‑Fi RUSH gewann mehrere Auszeichnungen, darunter Best Audio Design bei den Game Awards und Best Animation bei den BAFTA Games Awards, und erhält nun drei physische Editionen, die das Spiel und seine Charaktere feiern.

Hi‑Fi RUSH wird von Limited Run Games in drei Varianten angeboten, die jeweils unterschiedliche Sammlerstücke und Inhalte enthalten. Die Editionen würdigen die musikalische Identität des Spiels, seine lebendige Ästhetik und Figuren wie den enthusiastischen Tutorial‑Roboter Smidge und die ikonische Katze 808.

Hi‑Fi RUSH kann ab dem 16. Januar 2026 vorbestellt werden, wobei die Aktion bis zum 1. März 2026 läuft.

Rhythm Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (39,99 USD)

• Enthält physisches Spiel, Cover, Booklet und Hülle

• Drei DLC‑Kostümpakete • Zusätzliche Skins

Smidge Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (69,99 USD)

• Enthält die Rhythm Edition

• Dreifach‑Soundtrack auf CD mit Entwickler‑Liner Notes

• Sammlerbox im Smidge‑Design

Project Armstrong Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (174.99 USD)

• Enthält die Smidge Edition

• Plüschfigur der Katze 808 in 8‑Zoll‑Größe

• Miniaturreplik von Chais Gitarre

• Über 90‑seitiges Hardcover‑Artbook

• Chai Project Armstrong Card Pass Replik

• Leuchtender MP3‑Player‑Pin in Jumbo‑Größe

• Nummeriertes Echtheitszertifikat • Asset