Hi-Fi Rush: Mehr Umsatz als Forspoken nach einer Woche auf Steam

Mit der ersten Xbox Direct Show wurden Neuigkeiten zu vier Spielen der Xbox Game Studios verkündigt. Doch es wartete auch eine echte Überraschung auf die Zuschauer.

Die Rede ist von Hi-Fi Rush des Entwicklers Tango Gameworks.

Doch nicht nur die Ankündigung überraschte. Das Rhythmus-Action-Spiel erschien noch am selben Abend für Xbox-Konsolen und den PC, inklusive dem Game Pass.

Und Hi-Fi Rush erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit und fährt sehr positiven Kritiken ein. Auf Opencritic etwa steht das Spiel bei den Kritikerwertungen auf 90 und auf 100 % bei den Kritikerempfehlungen.

Dafür, dass Hi-Fi-Rush ohne Vorankündigung und damit ohne Werbung auf den Markt kam, hat es sich in der letzten Woche sehr gut auf Steam verkauft.

Wie die Top 10 Steam Charts per Umsatz der letzten Woche zeigten, befindet sich Hi-Fi Rush auf dem achten Platz. Benji-Sales merkte dazu an, dass das Spiel in seiner Debütwoche mehr Umsatz erzielte als Forspoken von Square Enix. Dabei kostet Hi-Fi Rush nur 30,- Dollar im Gegensatz zu Forspoken mit 70,- Dollar.

Falls ihr Hi-Fi Rush noch nicht ausprobiert habt, könnt ihr es im Microsoft Store für 29,99 Euro kaufen oder mit dem Game Pass auf PC und Xbox Series X|S spielen.