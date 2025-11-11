Hi-Fi Rush: Soundtrack von Musikplattformen entfernt

Einen richtigen Überraschungshit gelang Entwickler Tango Gameworks 2023 mit Hi-Fi Rush, einem Rhythmus-Shooter, bei dem die Musik eine prägende Rolle spielte.
Und gerade die Musik als wichtiges Element ist nun verschwunden. Wie jetzt entdeckt wurde, ist der offizielle Soundtrack auf Plattformen Spotify, Apple Music und YouTube Music entfernt worden. Eine Vorwarnung gab es nicht.
Eigentlich sollte es keine Probleme mit der Musik geben. Vor allem im Spiel selbst. Denn, nachdem Microsoft das Studio geschlossen hatte, fand sich mit KRAFTON ein Käufer, der auch die IP von Hi-Fi Rush übernahm.
Ob das Entfernen des Soundtracks ein Vorbote für die Entfernung des Spiels ist? Immerhin handelt es sich um lizenzierte Musik, dessen Nutzungsrechte möglicherweise ablaufen und nicht erneut werden.
OK da passe ich sowieso
Hm, vielleicht sollte ich es noch kaufen.
Aber gabs es nicht einen alternativen Soundtrack für Streamer? Was ist damit?
Wollte das Spiel unbedingt noch spielen, würde ich mir noch kaufen, bevor es entfernt werden sollte.
Eines der wohl besten Spiele von Microsoft. Schade, dass sie dann so damit umgegangen sind.
Wenn es vor der Entfernung in einen extremen Sale geht, sollte man zuschlagen.
Vermutlich handelt es sich nur lizenzrechtliche Angelegenheiten, weil Krafton jetzt Lizenz-Inhaber ist.
Aber wisst ihr was? Ich kann die Tracks auf meinem Plattenspieler hoch und runter laufen lassen.
Hab ich letztes Jahr auf der Gamescom gekauft.
Ist halt n klarer Vorteil gegenüber einer digitalen Lizenz.
Und ein wesentlich besserer Sound obendrauf 🙂👍🏻
Aber nur wenn die Nadel in Ordnung ist und die Platte weder Staub noch Kratzer hat 😉
Jedenfalls kommt kein Microsoft-Mitarbeiter mit einer Einstweiligen Verfügung vorbei, dass ich die Vinyl-Edition wieder abgeben muss, weil die Lizenzen jetzt bei Krafton liegen 😁
Unterschätze Nadella nicht wenn sein Boni davon abhängt 🤣