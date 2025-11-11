Hi-Fi Rush: Soundtrack von Musikplattformen entfernt

9 Autor: , in News / Hi-Fi Rush
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Ohne Vorwarnung wurde der Soundtrack zum Rhythmus-Shooter Hi-Fi Rush entfernt.

Einen richtigen Überraschungshit gelang Entwickler Tango Gameworks 2023 mit Hi-Fi Rush, einem Rhythmus-Shooter, bei dem die Musik eine prägende Rolle spielte.

Und gerade die Musik als wichtiges Element ist nun verschwunden. Wie jetzt entdeckt wurde, ist der offizielle Soundtrack auf Plattformen Spotify, Apple Music und YouTube Music entfernt worden. Eine Vorwarnung gab es nicht.

Eigentlich sollte es keine Probleme mit der Musik geben. Vor allem im Spiel selbst. Denn, nachdem Microsoft das Studio geschlossen hatte, fand sich mit KRAFTON ein Käufer, der auch die IP von Hi-Fi Rush übernahm.

Ob das Entfernen des Soundtracks ein Vorbote für die Entfernung des Spiels ist? Immerhin handelt es sich um lizenzierte Musik, dessen Nutzungsrechte möglicherweise ablaufen und nicht erneut werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hi-Fi Rush

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. DrFreaK666 170740 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 11.11.2025 - 16:05 Uhr

    Hm, vielleicht sollte ich es noch kaufen.
    Aber gabs es nicht einen alternativen Soundtrack für Streamer? Was ist damit?

    0
  3. Katanameister 241040 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.11.2025 - 16:09 Uhr

    Wollte das Spiel unbedingt noch spielen, würde ich mir noch kaufen, bevor es entfernt werden sollte.

    0
  4. EdgarAllanFloh 108900 XP Master User | 11.11.2025 - 16:27 Uhr

    Eines der wohl besten Spiele von Microsoft. Schade, dass sie dann so damit umgegangen sind.

    Wenn es vor der Entfernung in einen extremen Sale geht, sollte man zuschlagen.

    1
  5. AnCaptain4u 235715 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.11.2025 - 16:35 Uhr

    Vermutlich handelt es sich nur lizenzrechtliche Angelegenheiten, weil Krafton jetzt Lizenz-Inhaber ist.

    Aber wisst ihr was? Ich kann die Tracks auf meinem Plattenspieler hoch und runter laufen lassen.
    Hab ich letztes Jahr auf der Gamescom gekauft.
    Ist halt n klarer Vorteil gegenüber einer digitalen Lizenz.

    2

Hinterlasse eine Antwort