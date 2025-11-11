Hi-Fi Rush: Soundtrack von Musikplattformen entfernt

Einen richtigen Überraschungshit gelang Entwickler Tango Gameworks 2023 mit Hi-Fi Rush, einem Rhythmus-Shooter, bei dem die Musik eine prägende Rolle spielte.

Und gerade die Musik als wichtiges Element ist nun verschwunden. Wie jetzt entdeckt wurde, ist der offizielle Soundtrack auf Plattformen Spotify, Apple Music und YouTube Music entfernt worden. Eine Vorwarnung gab es nicht.

Eigentlich sollte es keine Probleme mit der Musik geben. Vor allem im Spiel selbst. Denn, nachdem Microsoft das Studio geschlossen hatte, fand sich mit KRAFTON ein Käufer, der auch die IP von Hi-Fi Rush übernahm.

Ob das Entfernen des Soundtracks ein Vorbote für die Entfernung des Spiels ist? Immerhin handelt es sich um lizenzierte Musik, dessen Nutzungsrechte möglicherweise ablaufen und nicht erneut werden.