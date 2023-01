Hi-Fi Rush: Überraschung: Rhythmus-Action-Spiel erscheint heute

Macht den Moshpit auf für Hi-Fi Rush, ein einzigartiges Rhythmus-Action-Erlebnis, bei dem sich die Welt im Takt bewegt, das HEUTE für Xbox Series X|S und PC über den Microsoft Store, Steam und Epic Games Store erscheint.

Hi-Fi Rush ist auch für alle Xbox Game Pass- und PC Game Pass-Mitglieder heute (!!!) erhältlich. Ja, richtig gelesen – Hi-Fi Rush ist ab heute, einige Stunden nach der Xbox Direct verfügbar!

Doch wie beschreibt man Hi-Fi Rush am besten? Vielleicht mit Sunset Overdrive trifft Jet Set Radio und Guitar Hero?

Alles in Hi-Fi Rush wird automatisch mit der Musik synchronisiert, vom Schwingen eurer treuen „Axt“ bis zum Ausweichen vor einer übergroßen Metallfaust. Das Spiel ist jedoch nicht an den Musiktitel gebunden – Hi-Fi Rush ist Rhythmus-Action mit der Betonung auf „Action“. Der Spieler muss den Rhythmus spüren, um Chais Aktionen zu verstärken, indem er am Ende einer Kombo schwere Beat-Hits wie einen Beckenschlag ausführt oder sich mit einem seiner Verbündeten für einen verheerenden Tag-Team-Finisher zusammentut. In Hi-Fi Rush ist jeder Kampf eine Gelegenheit, seine eigene Musikvideo-Fantasie auszuleben, indem man alle seine Bewegungen nahtlos mit dem Soundtrack koordiniert.

Apropos Musik: Hi-Fi Rush bietet ein tolles Mixtape mit lizenzierten und originalen Songs. Habt ihr Angst, dass während eines Streams lizenzierte Musik gespielt wird? Kein Problem: Hi-Fi Rush enthält einen Streamer-freundlichen alternativen Audiomodus, der die lizenzierten Songs durch Originaltitel ersetzt, die speziell für das Streaming von Hi-Fi Rush entwickelt wurden.

Von Tango Gameworks, den Machern von The Evil Within, kommt diesmal also etwas VÖLLIG ANDERES! Hi-Fi RUSH ist ein brandneues Actionspiel, bei dem sich alles, was ihr macht, mit dem Beat synchronisiert. Ab HEUTE für Xbox Series X|S via Xbox Game Pass & PC erhältlich.