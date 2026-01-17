Hi-Fi Rush: Vorbestellungen für drei physische Konsolen-Editionen eröffnet

KRAFTON, Inc. gibt bekannt, dass die physischen Konsolen-Editionen von Hi-Fi RUSH ab sofort vorbestellt werden können. Das von Kritikern gefeierte Rhythmus-Action-Spiel ist bekannt für seinen einzigartigen Stil, musikgetriebene Kämpfe und seine besondere Animation. Die physische Veröffentlichung erfolgt in Partnerschaft mit Limited Run Games.

Rhythm Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (39,99 USD)

• Enthält physisches Spiel, Cover, Booklet und Hülle

• Drei DLC‑Kostümpakete • Zusätzliche Skins

Smidge Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (69,99 USD)

• Enthält die Rhythm Edition

• Dreifach‑Soundtrack auf CD mit Entwickler‑Liner Notes

• Sammlerbox im Smidge‑Design

Project Armstrong Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (174.99 USD)

• Enthält die Smidge Edition

• Plüschfigur der Katze 808 in 8‑Zoll‑Größe

• Miniaturreplik von Chais Gitarre

• Über 90‑seitiges Hardcover‑Artbook

• Chai Project Armstrong Card Pass Replik

• Leuchtender MP3‑Player‑Pin in Jumbo‑Größe

• Nummeriertes Echtheitszertifikat • Asset

Hi-Fi RUSH verbindet temporeiche Action mit rhythmusbasiertem Kampf und Erkundung, wobei jeder Schlag, jede Ausweichbewegung und jeder Umgebungsbeat exakt mit dem energiegeladenen Soundtrack synchronisiert ist. Das Spiel wurde auf Steam mit „äußerst positiv“ bewertet und branchenweit ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis für das beste Audio-Design bei den The Game Awards 2023 sowie dem Animationspreis bei den 20. BAFTA Games Awards.

Die physische Version erscheint in drei unterschiedlichen Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X, die sich gleichermaßen an Fans sowie Sammler richten:

Vorbestellungen für alle drei Editionen sind ab heute bis zum 01. März exklusiv über die offizielle Website von Limited Run Games möglich.