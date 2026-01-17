Hi-Fi Rush: Vorbestellungen für drei physische Konsolen-Editionen eröffnet

KRAFTON, Inc. gibt bekannt, dass die physischen Konsolen-Editionen von Hi-Fi RUSH ab sofort vorbestellt werden können. Das von Kritikern gefeierte Rhythmus-Action-Spiel ist bekannt für seinen einzigartigen Stil, musikgetriebene Kämpfe und seine besondere Animation. Die physische Veröffentlichung erfolgt in Partnerschaft mit Limited Run Games.
Rhythm Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (39,99 USD)
• Enthält physisches Spiel, Cover, Booklet und Hülle
• Drei DLC‑Kostümpakete • Zusätzliche Skins
Smidge Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (69,99 USD)
• Enthält die Rhythm Edition
• Dreifach‑Soundtrack auf CD mit Entwickler‑Liner Notes
• Sammlerbox im Smidge‑Design
Project Armstrong Edition – PlayStation 5, Xbox Series X (174.99 USD)
• Enthält die Smidge Edition
• Plüschfigur der Katze 808 in 8‑Zoll‑Größe
• Miniaturreplik von Chais Gitarre
• Über 90‑seitiges Hardcover‑Artbook
• Chai Project Armstrong Card Pass Replik
• Leuchtender MP3‑Player‑Pin in Jumbo‑Größe
• Nummeriertes Echtheitszertifikat • Asset
Hi-Fi RUSH verbindet temporeiche Action mit rhythmusbasiertem Kampf und Erkundung, wobei jeder Schlag, jede Ausweichbewegung und jeder Umgebungsbeat exakt mit dem energiegeladenen Soundtrack synchronisiert ist. Das Spiel wurde auf Steam mit „äußerst positiv“ bewertet und branchenweit ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis für das beste Audio-Design bei den The Game Awards 2023 sowie dem Animationspreis bei den 20. BAFTA Games Awards.
Die physische Version erscheint in drei unterschiedlichen Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X, die sich gleichermaßen an Fans sowie Sammler richten:
- Rhythm-Edition: Enthält die physische Spieldisc, eine Standardhülle, ein Booklet, drei DLC-Kostümpakete sowie zusätzliche In-Game-Charakterkostüme.
- Smidge-Edition: Enthält alle Inhalte der Rhythm-Edition sowie den Soundtrack auf drei Discs inklusive Entwickler-Begleittext und eine individuell gestaltete Aufbewahrungsbox im Smidge-Design.
- Project Armstrong-Edition: Das ultimative Sammlerset mit allen Inhalten der Smidge Edition sowie einer Miniatur-Nachbildung von Chais Gitarre, einem 20 cm großen Plüschtier des Roboters 808, einem 90-seitigen Hardcover-Artbook, einem drehbaren MP3-Player-Pin und einem nummerierten Echtheitszertifikat.
Vorbestellungen für alle drei Editionen sind ab heute bis zum 01. März exklusiv über die offizielle Website von Limited Run Games möglich.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Katze sieht leider nicht so toll aus.
Also die Sammleredition ist ja mal total überteuert, eigentlich würde mir die Standardedition bei Bedarf vollkommen ausreichen.
Danke für die Info. Bei mir wird’s die Smidge Edition mit dem Soundtrack🙂
Was denn, nicht die Armstrong Edition? Dass ausgerechnet du auf die Plüschkatze verzichtest hätte ich jetzt nicht erwartet. Du hattest ja mal ein Avatarbildchen vom ersten Teil, wenn ich mich recht entsinne.
Sehr geil für Sammler
Für Sammler bestimmt was feines aber Limited Run Games haben ja gerade eine Sammelklage am laufen weil Sie ungefragt Limited Run Accounts an dritte weiterverkauft haben.
Nix für mich. Hatte irgendwie mitten im ersten Teil aufgehört zu spielen, weil es mich nicht mehr gefesselt hatte.
Das ist nach wie vor das gleiche Spiel. Es gibt keinen neuen Teil davon, zumal weil das Entwicklerstudio Tango Gameworks nach der Veröffentlichung des Spiels geschlossen wurde.
Was ich jetzt echt Schade finde, dass sich andere damit nun bereichern dürfen.
Bekommen die ehemaligen Mitarbeiter auch alle ein Stück vom Kuchen? Ich tippe auf Nein, daher wird das auch definitiv nicht unterstützt!
Das Zubehör gefällt mir schon mal besser als das Spiel. Bin da nicht mit warm geworden. Vielleicht auch einfach nur nicht lang genug gespielt. Ich mag Musik Spiele, aber das hier war irgendwie nichts.
180 Scheine für ein Buch, eine CD und ein Plüschtier. 🤣
Ja, ne… is‘ klar 🧐