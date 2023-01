Hi-Fi Rush: Was für eine Überraschung von Tango Gameworks

Bei der Developer_Direct von Xbox und Bethesda haben Tango Gameworks die Fans mit der Ankündigung und Veröffentlichung eines völlig neuen Spiels überrascht. Hi-Fi Rush – ein abgedrehtes Rhythmus-Action-Spiel für Einzelspieler, wie man es von dem preisgekrönten Studio hinter Ghostwire: Tokyo und The Evil Within noch nie gesehen hat.

Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Action-Spiel in einer bunten Welt, in der alles vom Takt der Musik angetrieben wird – von den Bäumen, die in der Umgebung hin- und herschwanken, bis zu jedem im Kampf gelandeten Treffer.

Kampfsequenzen richten sich perfekt am Rhythmus der Musik aus, was ein Gameplay ermöglicht, das nicht nur spannend, sondern auch extrem befriedigend ist.

Die Bewegungen des Spielers sind dabei nicht vorgeschrieben wie bei einem traditionellen Rhythmusspiel – die Spieler haben die volle Freiheit eines Actiongames. Allerdings verstärken Eingaben von Aktionen im Takt die Angriffe des Spielers im Gleichklang mit der Musik.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Chai, einem freigeistigen Slacker mit Rockstar-Ambitionen. Während eines technologischen Eingriffs zum Erhalt eines Roboterarms erhält Chai einen unerwarteten „Bonus“, als sein Musikplayer mit der Batterie seines Arms verschmilzt.

Und als ob das noch nicht genug wäre, verpasst ihm die Firma hinter dem Experiment das Label „Defekt“ und macht ihn so zum Ziel einer versuchten Deaktivierung. Mit einem Trupp von Konzerngenerälen und einer Armee von Robotern auf den Fersen muss sich Chai mittels rhythmischer Kämpfe und der Hilfe einer bunt zusammengewürfelten Schar von Verbündeten zur Wehr setzen, um die skrupellosen Manager der Firma auszuschalten und zu entkommen.

Das Spiel enthält lizenzierte Songs von Kult-Rockbands wie Nine Inch Nails und The Black Keys. Hi-Fi Rush liefert den Takt, haut voll auf die Zwölf und ist im Game Pass auf Xbox Series X|S und PC erhältlich sowie im Microsoft Store, auf Steam und im Epic Games Store.

