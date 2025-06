Hi-Rez Ventures: Präsident und leitende Mitarbeiter entlassen

Zuletzt verloren im Februar mehr als 20 Menschen ihre Arbeit bei Hi-Rez Ventures. Jetzt trifft es weitere Mitarbeiter beim Entwickler von SMITE 2.

Diesmal müssen mit Präsident Stewart Chisholm und Executive Producer Travis Brown zwei hochrangige Mitarbeiter gehen. Ein weiterer Mitarbeiter in leitender Funktion, der unter dem Namen Radar bekannt ist, verlor ebenfalls seinen Job.

Unter seinem Spitznamen „killgoon“ bestätigte SMITE-Executive Producer Alex Cantatore die Personalveränderungen. Er selbst führt nun das Team bei Titan Forge an.

„Leider gab es erst letzten Donnerstag eine Handvoll Entlassungen in leitenden Positionen. Stew verlässt Hi-Rez in diesem Zusammenhang. Travis und Radar sind ebenfalls betroffen, ebenso wie zwei Leute im Senior Management der Rally Here Seite des Geschäfts. Ich bin sehr traurig, sie alle zu verlieren“, sagte Cantatore.