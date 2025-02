Hi-Rez Ventures: Weitere Mitarbeiter laut Bericht entlassen

Hi-Rez Ventures ist von einer weiteren Welle von Entlassungen betroffen. Mehr als 20 Menschen sollen ihren Job laut einem Bericht verloren haben.

Die Nachricht über die Kürzungen von Stellen erfolgt über den Smite-Subreddit, wo sich dutzende Mitarbeiter gemeldet und von ihrer Entlassung berichtet haben.

William Stonier, Produzent von Smite, schrieb: „Es bricht mir das Herz zu verkünden, dass ich heute von den Entlassungen bei Hi-Rez Ventures betroffen bin.“

„Nach 3,5 Jahren, in denen ich an der Produktionslinie für Live-Sendungen gearbeitet habe, vom Grafik-Operator bis zum technischen Direktor, und in denen ich im gesamten Studio assistiert habe, bin ich bereit, den nächsten Schritt zu machen.“