High on Life 2: Einblicke in die neue Skateboard-Mechanik

Einblicke in die neue Skateboard-Mechanik von High on Life 2 geben die Entwickler in diesem Video.

Die Entwicklung von Spielen ist echt magisch. Clevere Leute setzen sich zusammen, schreiben ein paar Sachen auf eine Tafel und geben das dann in einen Computer ein. Und schon entsteht ein cooles Videospiel.

Squanch Games hat die erste Folge einer Reihe von Entwicklertagebüchern veröffentlicht, die noch mehr Einblicke in die Entstehung von High On Life 2 geben.

Die erste Folge, die bei der PC Gaming Show: Most Wanted vorgestellt wurde, dreht sich um die brandneue Skateboard-Mechanik der Fortsetzung – die Chief Creative Officer Mikey Spano als „großes, beängstigendes und riskantes Feature” bezeichnet.

Das Skateboarden in High On Life 2 begann als „dumme Idee” (in der Sprache der Spieleentwickler) und wurde schließlich zu einem wesentlichen Bestandteil des Spielerlebnisses. Es wird als Waffe, zur Fortbewegung und als Möglichkeit für die Spieler genutzt, in den wichtigen Flow-Zustand zu kommen.

Es war aber nicht einfach, und das Feature stand kurz vor dem Aus, weil es für das Team so schwer umzusetzen war.

High On Life 2 erscheint am Vorabend des Valentinstags, dem 13. Februar 2026, und Spieler können es jetzt auf PlayStation 5, Steam, im Epic Games Store und für Xbox Series X und Series S vorbestellen. Xbox Game Pass-Abonnenten können am ersten Tag ohne zusätzliche Kosten auf das Spiel zugreifen.

  3. GuitarPunk94 6260 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 19:23 Uhr

    das ist natürlich ein klasse einfall, aber ob so ein feature bei so nem „shooter“ notwendig ist?

  4. AnCaptain4u 239635 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.12.2025 - 19:24 Uhr

    Ich war kurz am überlegen, ob ich mir das Skateboard bestelle. Würde sich gut neben dem Skateboard aus der CE von Tony Hawks Pro Skater 3+4 machen.
    Hab es aber gelassen und nur das Spiel als Handelsversion vorbestellt.

  9. MaTrial3003 75980 XP Tastenakrobat Level 3 | 05.12.2025 - 23:16 Uhr

    Die Idee passt extrem gut zu dem Spiel 😀 Einfach mal anders unterhaltsam

