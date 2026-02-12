High on Life 2: Erste Wertungen zum Nachfolger im Medaillenspiegel

Die quasselnden Knarren kehren am Freitag in High on Life 2 zurück. Schaut euch die ersten Testwertungen an.

High on Life 2 erscheint diesen Freitag für Xbox Series X|S und direkt mit Xbox Game Pass Ultimate. Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen und zeichnen ein insgesamt positives Bild.

OpenCritic etwa listet das Spiel mit 77 Punkten, Metacritic mit 75 Punkten, was auf einen gelungenen, wenn auch nicht perfekten Nachfolger hindeutet.

High on Life 2 – Medaillenspiegel

9/10 – XboxEra

9/10 – Gameliner

8.5/10 – GLITCHED

8/10 – GameReactor

8/10 – Insider Gaming

8/10 – Saving Content

8/10 – Digitec Magazine

7/10 – The Nerd Stash

7/10 – ScreenRant

6/10 – The Gamer

6/10 – CGM