High on Life 2: Erste Wertungen zum Nachfolger im Medaillenspiegel

Die quasselnden Knarren kehren am Freitag in High on Life 2 zurück. Schaut euch die ersten Testwertungen an.

High on Life 2 erscheint diesen Freitag für Xbox Series X|S und direkt mit Xbox Game Pass Ultimate. Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen und zeichnen ein insgesamt positives Bild.

OpenCritic etwa listet das Spiel mit 77 Punkten, Metacritic mit 75 Punkten, was auf einen gelungenen, wenn auch nicht perfekten Nachfolger hindeutet.

High on Life 2 – Medaillenspiegel

  • 9/10 – XboxEra
  • 9/10 – Gameliner
  • 8.5/10 – GLITCHED
  • 8/10 – GameReactor
  • 8/10 – Insider Gaming
  • 8/10 – Saving Content
  • 8/10 – Digitec Magazine
  • 7/10 – The Nerd Stash
  • 7/10 – ScreenRant
  • 6/10 – The Gamer
  • 6/10 – CGM

  1. bk493 38750 XP Bobby Car Rennfahrer | 12.02.2026 - 18:11 Uhr

    Wird irgendwann gespielt, Teil 1 war spaßig. Hab aber zu wenig Zeit ums jetzt bei Release zu spielen

    0
  2. EdgarAllanFloh 113960 XP Scorpio King Rang 2 | 12.02.2026 - 18:22 Uhr

    Die Wertungen reichen mir bei einem kontroversen Spiel aus, bei dem einige Abzüge wegen des derben Humors gegeben haben dürften.

    1
  4. Bootie Sweat 17420 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.02.2026 - 18:28 Uhr

    Auf Metacritic hat High on Life 2 mittlerweile einen Score von 82. Es sind aber auch erst 5 Bewertungen verfügbar.

    0

