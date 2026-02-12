High on Life 2: Erste Wertungen zum Nachfolger im Medaillenspiegel

High on Life 2 erscheint diesen Freitag für Xbox Series X|S und direkt mit Xbox Game Pass Ultimate. Die ersten internationalen Testberichte sind eingetroffen und zeichnen ein insgesamt positives Bild.
OpenCritic etwa listet das Spiel mit 77 Punkten, Metacritic mit 75 Punkten, was auf einen gelungenen, wenn auch nicht perfekten Nachfolger hindeutet.
High on Life 2 – Medaillenspiegel
- 9/10 – XboxEra
- 9/10 – Gameliner
- 8.5/10 – GLITCHED
- 8/10 – GameReactor
- 8/10 – Insider Gaming
- 8/10 – Saving Content
- 8/10 – Digitec Magazine
- 7/10 – The Nerd Stash
- 7/10 – ScreenRant
- 6/10 – The Gamer
- 6/10 – CGM
Wird irgendwann gespielt, Teil 1 war spaßig. Hab aber zu wenig Zeit ums jetzt bei Release zu spielen
Die Wertungen reichen mir bei einem kontroversen Spiel aus, bei dem einige Abzüge wegen des derben Humors gegeben haben dürften.
Glaube Teil 1 hatte auch keine besseren Werte 🤔
Auf Metacritic hat High on Life 2 mittlerweile einen Score von 82. Es sind aber auch erst 5 Bewertungen verfügbar.
Werde mir morgen mein eigenes Bild machen.