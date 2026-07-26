High on Life 2: Könnt ihr jetzt kostenlos spielen – und landet direkt im Alien-Zoo

Kostenlos könnt ihr ab sofort einen Teil von High On Life 2 ausprobieren und euch dabei direkt durch einen Alien-Zoo kämpfen. Squanch Games hat eine kostenlose Demo zum abgedrehten Action-Comedy-Sci-Fi-Abenteuer veröffentlicht.

In der Demo bekommt ihr einen Vorgeschmack auf das neue galaktische Abenteuer und müsst unter anderem eure Schwester retten. Gleichzeitig beginnt die Suche nach den Hintergründen einer intergalaktischen Verschwörung.

Die Geschichte knüpft an die Ereignisse des Vorgängers an. Nachdem ihr ein intergalaktisches Kartell ausgeschaltet, die Menschheit vor der Auslöschung bewahrt und gefährliche Kopfgelder quer durch die Galaxie gejagt habt, scheint das Leben zunächst ziemlich komfortabel zu sein.

Dann taucht jedoch eine mysteriöse Person aus eurer Vergangenheit auf und setzt ein Kopfgeld auf eure Schwester aus.

Damit ist es mit der Ruhe vorbei. Gemeinsam mit der bekannten Truppe außerirdischer Außenseiter geht es erneut durch gefährliche Welten der Galaxie. Dabei wird nicht nur geschossen und zugestochen, sondern auch geskatet.

Im Zentrum des neuen Konflikts steht ein skrupelloser Pharmakonzern, dessen Pläne erneut eine Bedrohung für die Menschheit darstellen.

Entwickelt und veröffentlicht wird High On Life 2 von Squanch Games. Die kostenlose Demo bietet damit die Gelegenheit, das neue Abenteuer ohne zusätzliche Kosten selbst auszuprobieren.