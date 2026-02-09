High on Life 2: Preload ab sofort verfügbar

High on Life 2 gehört zu den sechs Spielen, die diese Woche in den Xbox Game Pass aufgenommen werden – und Spieler können sich schon jetzt vorbereiten. Der Titel ist ab sofort auf Xbox Series X|S als Pre-Load, mit einer Downloadgröße von 60,63 GB verfügbar.
Der eigentliche Release des Shooters mit den sprechenden Knarren erfolgt am 13. Februar, und wie bereits bestätigt, ist das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.
Lest hier die weiteren Spiele für den Xbox Game Pass in dieser Woche.
Freue mich drauf
Wird gezockt 💪🏼
Das ist doch eine humane Größe, wird nachher geladen 👍.
Ich liebe dieses Feature einfach. Dazu eine recht humane Größe. Danke für die Info. Heute wird’s nichts mehr draus weil’s nach der Arbeit gleich in die Sneak Preview geht, aber morgen werde ich es starten.
Allen viel Spaß, möge es bunt und unterhaltsam sein.
Schon dem ersten Teil hätte eine deutsche Synchro echt gut gestanden. Vergeudetes Potenzial, finde ich.
Sehe ich auch so.
Gebe ich dir Recht.
Nioh 3 hat auch keine deutsche Synchro bzw. Sprachausgabe. Komisch, da hat es auch niemanden gestört.
Ja genau aus dem Grund werde ich es nicht spielen. Schade würde mir sicherlich voll gefallen
Klasse für alle, die immer noch mit einer Bambusleitung gestraft sind. Deutschland – ein Trauerspiel.🤣
Is schon geladen 😅 jetze muss nur noch Freitag kommen ✌🏻