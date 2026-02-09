High on Life 2: Preload ab sofort verfügbar

High on Life 2 erscheint nächste Woche für Xbox und im Game Pass. Der Preload läuft bereits.

High on Life 2 gehört zu den sechs Spielen, die diese Woche in den Xbox Game Pass aufgenommen werden – und Spieler können sich schon jetzt vorbereiten. Der Titel ist ab sofort auf Xbox Series X|S als Pre-Load, mit einer Downloadgröße von 60,63 GB verfügbar.

Der eigentliche Release des Shooters mit den sprechenden Knarren erfolgt am 13. Februar, und wie bereits bestätigt, ist das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

