High on Life 2: Preload ab sofort verfügbar

High on Life 2 erscheint nächste Woche für Xbox und im Game Pass. Der Preload läuft bereits.

High on Life 2 gehört zu den sechs Spielen, die diese Woche in den Xbox Game Pass aufgenommen werden – und Spieler können sich schon jetzt vorbereiten. Der Titel ist ab sofort auf Xbox Series X|S als Pre-Load, mit einer Downloadgröße von 60,63 GB verfügbar.

Der eigentliche Release des Shooters mit den sprechenden Knarren erfolgt am 13. Februar, und wie bereits bestätigt, ist das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass Ultimate enthalten.

Lest hier die weiteren Spiele für den Xbox Game Pass in dieser Woche.

  4. Robilein 1214610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.02.2026 - 14:40 Uhr

    Ich liebe dieses Feature einfach. Dazu eine recht humane Größe. Danke für die Info. Heute wird’s nichts mehr draus weil’s nach der Arbeit gleich in die Sneak Preview geht, aber morgen werde ich es starten.

    1
  6. Ripperdom 23915 XP Nasenbohrer Level 2 | 09.02.2026 - 15:03 Uhr

    Schon dem ersten Teil hätte eine deutsche Synchro echt gut gestanden. Vergeudetes Potenzial, finde ich.

    1
  7. RappScallion 21680 XP Nasenbohrer Level 1 | 09.02.2026 - 17:21 Uhr

    Klasse für alle, die immer noch mit einer Bambusleitung gestraft sind. Deutschland – ein Trauerspiel.🤣

    0
  8. Rotten 99225 XP Posting Machine Level 4 | 09.02.2026 - 17:28 Uhr

    Is schon geladen 😅 jetze muss nur noch Freitag kommen ✌🏻

    0

