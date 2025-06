High on Life 2: Skurriler Sci-Fi-Shooter kehrt zurück

Autor:, in / High on Life 2

Im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 hat Squanch Games offiziell High On Life 2 angekündigt – die abgefahrene Fortsetzung ihres kultigen Sci-Fi-Shooters. Mit gewohnt schrillem Humor, durchgeknallten Charakteren und einem einzigartigen Waffenarsenal aus sprechenden Aliens verspricht das Spiel erneut ein verrücktes Abenteuer quer durch die Galaxie.

In High On Life 2 steht diesmal eine intergalaktische Verschwörung im Zentrum, die das Schicksal der Menschheit bedroht. Ihr schlüpft erneut in die Rolle eines unkonventionellen Helden, der sich mit einem neuen Ensemble an redseligen Alien-Waffen zusammenschließt. Gemeinsam schießt, sticht und skatet ihr euch durch fremdartige Welten, kämpft gegen abgefahrene Feindtypen und enthüllt eine bedrohliche Verschwörung, die bis in die höchsten Sphären der Galaxis reicht.

Der Stil bleibt dem Vorgänger treu: schräge Dialoge, popkulturelle Anspielungen und knallbunte Sci-Fi-Ästhetik treffen auf temporeiches Gameplay mit Plattforming-Elementen. Der Titel erscheint im Winter 2025 und wird für Xbox Series X|S sowie PC veröffentlicht. Eine Vorbestelloption bzw. Wunschlistenfunktion ist bereits aktiv. Wer den abgedrehten Humor des Originals mochte, darf sich auf ein noch größeres, chaotischeres und waffenlastigeres Abenteuer freuen.