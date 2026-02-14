High on Life 2: So beginnt der durchgeknallte Shooter

Mit High on Life 2 kehrt der schräge Sci-Fi-Shooter zurück und führt die abgedrehte Geschichte rund um intergalaktische Kopfgeldjäger fort.
Diesmal seid ihr längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nach euren vergangenen Einsätzen habt ihr euch im Universum einen Namen gemacht, doch genau dieser Ruf bringt neue Probleme mit sich.
Eine mächtige Organisation hat euch ins Visier genommen, experimentiert mit fragwürdiger Technologie und sorgt dafür, dass ihr plötzlich selbst zur Zielscheibe werdet.
Statt nur Aufträge anzunehmen, kämpft ihr euch durch eine Verschwörung, die deutlich größere Ausmaße annimmt als erwartet.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe es gestern über eine Stunde gezockt, der Anfang war ja völlig irre im wahrsten Sinne des Wortes, konnte einen teils überfordern 😅.
Die deutsche vertonung, hätte man doch mit ki machen können.
Teil eins war echt lustig, aber ich muss zugeben, dass mir das auch gereicht hat. Zumindest aktuell habe ich keinen Bedarf an einer Fortsetzung. Vielleicht in ein paar Jahren.
Das Video werd ik mir später ma anschauen ✌🏻 will mich ni spoilern 😅
Abgefahrens Setting, einer hats in 1h durch für 69.-
ein Kandidat für einen Steam Sale für mich…..Teil ein war gut aber jetzt auch nicht das über Game 🙂
wtf in 1h? lol
Sieht ganz lustig aus.
Ich spiele das auf jeden Fall an 😂
Ich habe erstmal teil 1 installiert.
Mal schauen ob es was für mich ist.