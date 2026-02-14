High on Life 2: So beginnt der durchgeknallte Shooter

Schaut euch in einem neuen Video die ersten 25 Minuten Gameplay aus High on Life 2 auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Mit High on Life 2 kehrt der schräge Sci-Fi-Shooter zurück und führt die abgedrehte Geschichte rund um intergalaktische Kopfgeldjäger fort.

Diesmal seid ihr längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nach euren vergangenen Einsätzen habt ihr euch im Universum einen Namen gemacht, doch genau dieser Ruf bringt neue Probleme mit sich.

Eine mächtige Organisation hat euch ins Visier genommen, experimentiert mit fragwürdiger Technologie und sorgt dafür, dass ihr plötzlich selbst zur Zielscheibe werdet.

Statt nur Aufträge anzunehmen, kämpft ihr euch durch eine Verschwörung, die deutlich größere Ausmaße annimmt als erwartet.

  1. Katanameister 326280 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.02.2026 - 10:45 Uhr

    Habe es gestern über eine Stunde gezockt, der Anfang war ja völlig irre im wahrsten Sinne des Wortes, konnte einen teils überfordern 😅.

  3. Lord Maternus 365425 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 14.02.2026 - 10:54 Uhr

    Teil eins war echt lustig, aber ich muss zugeben, dass mir das auch gereicht hat. Zumindest aktuell habe ich keinen Bedarf an einer Fortsetzung. Vielleicht in ein paar Jahren.

  4. Rotten 100105 XP Profi User | 14.02.2026 - 11:00 Uhr

    Das Video werd ik mir später ma anschauen ✌🏻 will mich ni spoilern 😅

