High on Life 2: So beginnt der durchgeknallte Shooter

Schaut euch in einem neuen Video die ersten 25 Minuten Gameplay aus High on Life 2 auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Mit High on Life 2 kehrt der schräge Sci-Fi-Shooter zurück und führt die abgedrehte Geschichte rund um intergalaktische Kopfgeldjäger fort.

Diesmal seid ihr längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nach euren vergangenen Einsätzen habt ihr euch im Universum einen Namen gemacht, doch genau dieser Ruf bringt neue Probleme mit sich.

Eine mächtige Organisation hat euch ins Visier genommen, experimentiert mit fragwürdiger Technologie und sorgt dafür, dass ihr plötzlich selbst zur Zielscheibe werdet.

Statt nur Aufträge anzunehmen, kämpft ihr euch durch eine Verschwörung, die deutlich größere Ausmaße annimmt als erwartet.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.