High on Life 2: Verrückte Spielszenen im 45 Minuten Video

Autor: , in News / High on Life 2
Squanch Games hat auf der gamescom 2025 eine ganze Menge neues Material zu High On Life 2 gezeigt. Und nein, es waren nicht nur ein paar Bosskämpfe.

Das Team gab ausgewählten Besuchern die Möglichkeit, die Gameplay-Demo zu spielen, mehr über die neuen sprechenden Waffen zu erfahren und herauszufinden, was High On Life 2 zu einem würdigen Nachfolger des erfolgreichen Vorgängers macht. Außerdem wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Es ist der 13. Februar 2026.

Und ja, dieses Datum gilt für alle Plattformen – wir sprechen von Xbox Series X|S und Xbox PC – ab dem ersten Tag im Game Pass! – PlayStation 5, Steam und dem Epic Games Store. Alles dabei, so wie sich das heutzutage gehört!

Der 13. Februar ist aus mehreren Gründen etwas Besonderes: Erstens ist es Freitag der 13., was natürlich cool ist. UND, es ist der Abend des Valentinstages. Beginnt den Lieblingsfeiertag mit Stil, indem ihr außerirdische Fieslinge abschießt, um eure Schwester zu retten. Romantisch?

 

  Captain Satan | 26.08.2025 - 11:19 Uhr

    wie beim ersten Teil ist es im Moment noch möglich über Limited Run Games das Game auf Disk für XBOX vorzubestellen 😉

    0
  Robilein | 26.08.2025 - 11:25 Uhr

    Wow, das sieht echt fantastisch aus. Die neuen Waffen gefallen mir. Vorfreude ist groß, feiere den ersten Teil.

    0
  Katanameister | 26.08.2025 - 12:41 Uhr

    Dann werde ich wahrscheinlich noch kurz vorher den ersten Teil schnell durchzocken, sieht ja ganz spaßig aus.

    0
  de Maja | 26.08.2025 - 12:45 Uhr

    Alter ich schmeiß mich weg, wie kommen die auf Rodney Dangerfield, der ist schon mindestens 20 Jahre tot und keiner kennt den mehr also zumindest bei uns in Europa 😆😆😆😆

    0

