High on Life 2: Verrückte Spielszenen im 45 Minuten Video

Squanch Games hat auf der gamescom 2025 eine ganze Menge neues Material zu High On Life 2 gezeigt. Und nein, es waren nicht nur ein paar Bosskämpfe.

Das Team gab ausgewählten Besuchern die Möglichkeit, die Gameplay-Demo zu spielen, mehr über die neuen sprechenden Waffen zu erfahren und herauszufinden, was High On Life 2 zu einem würdigen Nachfolger des erfolgreichen Vorgängers macht. Außerdem wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben: Es ist der 13. Februar 2026.

Und ja, dieses Datum gilt für alle Plattformen – wir sprechen von Xbox Series X|S und Xbox PC – ab dem ersten Tag im Game Pass! – PlayStation 5, Steam und dem Epic Games Store. Alles dabei, so wie sich das heutzutage gehört!

Der 13. Februar ist aus mehreren Gründen etwas Besonderes: Erstens ist es Freitag der 13., was natürlich cool ist. UND, es ist der Abend des Valentinstages. Beginnt den Lieblingsfeiertag mit Stil, indem ihr außerirdische Fieslinge abschießt, um eure Schwester zu retten. Romantisch?