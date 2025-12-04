High on Life 2: Video mit 10 Minuten Gameplay in Pinkline Harbor

IGN hat exklusiv neue Spielszenen aus High on Life 2 veröffentlicht, dem kommenden Comedy-First-Person-Shooter.
Das zehnminütige Gameplay-Material stammt aus dem frühen Kampagnenabschnitt in Pinkline Harbor, einem von drei zentralen Hub-Bereichen, die ihr im Spiel erkunden werdet. Die Sequenzen geben euch einen Eindruck von der humorvollen Spielwelt, den abwechslungsreichen Waffen und den interaktiven Elementen, die den Shooter charakterisieren.
Ab dem 13. Februar 2026 ist das Spiel direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar!
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
52 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht aus als würde es mir gefallen
Teil 1 noch nicht beendet, aber auch nicht mehr wirklich Lust, weiterzuspielen. Weiß noch nicht, ob ich Teil 2 spielen werde. Der Humor ist zwar gut, aber das Spiel hat mich nicht motiviert.
Muss Teil 1 noch spielen ^^‘
Cool das es wieder direkt im Gamepass landet. Ich hoffe nur das es min. genau so gut wie Teil 1 wird.😅
Trailer ziehe ich mir jetzt nicht rein, aber das Game wird definitiv gezockt. Teil 1 war echt spaßig.. 😉
Das wird day one gezockt. 🥳🥳🥳
einfach nur geil
Hätte es eine deutsche Synchro, wäre es vermutlich echt gut geworden. So ist es für mich leider nicht ansprechend.