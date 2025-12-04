High on Life 2: Video mit 10 Minuten Gameplay in Pinkline Harbor

Erste Einblicke in den witzigen Shooter-Nachfolger High on Life 2 gibt es hier.

IGN hat exklusiv neue Spielszenen aus High on Life 2 veröffentlicht, dem kommenden Comedy-First-Person-Shooter.

Das zehnminütige Gameplay-Material stammt aus dem frühen Kampagnenabschnitt in Pinkline Harbor, einem von drei zentralen Hub-Bereichen, die ihr im Spiel erkunden werdet. Die Sequenzen geben euch einen Eindruck von der humorvollen Spielwelt, den abwechslungsreichen Waffen und den interaktiven Elementen, die den Shooter charakterisieren.

Ab dem 13. Februar 2026 ist das Spiel direkt im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar!