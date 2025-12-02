High on Life 2: Vorbesteller erhalten besondere Waffenskins

Squanch Games wird ihr kommendes Spiel High On Life 2, die Fortsetzung des Comedy-Shooters aus dem Jahr 2022, am 13. Februar 2026 veröffentlichen.
Vorbestellungen des Spiels sind jetzt für PlayStation 5, Microsoft Windows und Xbox Series X|S möglich.
Als zusätzlichen Anreiz können Spieler, die das Spiel vorbestellen, ein exklusives Set an Kopfbedeckungen im Spiel tragen. Diese super-stylischen Visiere in verschiedenen Farben sind speziell für euer Arsenal an sprechenden Waffen gedacht, also nicht für euren eigenen Kopf!
In High On Life 2 habt ihr ein intergalaktisches Kartell zerschlagen, die Menschheit vor dem Aussterben bewahrt und gefährliche Kopfgeldjagden bis in die entlegensten Winkel der Galaxis unternommen.
Die Kopfgeldjagd hat euch Reichtum, Ruhm und Liebe gebracht, aber als eine mysteriöse Gestalt aus eurer Vergangenheit wieder auftaucht und ein Kopfgeld auf eure Schwester aussetzt, gerät euer bequemes Leben ins Chaos. Drama! Komödie! Sprechende Waffen!
Vorbesteller-Trailer:
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lohnen denn die Vorbesteller Belohnungen überhaupt noch??? Überall wird doch gespart , was sehr schade ist
Man stelle sich vor sich bei der momentanen Release Qualität von Spielen noch ein Spiel vorzubestellen.
Jipp, das ist echt verrückt. Und dann noch Skins als Bonus…
Vorbestellen sowieso nicht. Konnte mit dem ersten Teil aber auch schon nichts anfangen, da werde ich den zweiten gar nicht erst probieren, kann ja auch nicht alles gefallen.
Vorbestellen tuh ich sowieso nicht mehr ..naja ich hab zum Glück keine Eile ich werde es spielen wenn es die nötigen Patches bekommen hat,in 1-2 Jahren dann eventuell mit Erweiterungen usw.
Diese ingame boni bringen dich eh fast nichts,und auf ein bisschen Kosmetik kann ich persönlich verzichten.
Fand den ersten Teil irgendwie eintönig. Bestelle nichts vor.
Ich fand den ersten Teil recht schwer. Werde mich an den Teil zwei wohl nicht wagen
Werde den Teil im Game Pass spielen, eine Vorbestellung macht einfach keinen Sinn gerade in heutigen Zeiten.
Diese Skin Vorbesteller Sachen können sie echt behalten, ist halt maximal nervig.
Sollen sich drum kümmern das ihre Games zum Release vernünftig funktionieren.
Gilt für alle Studios 😅