High on Life 2: Vorbesteller erhalten besondere Waffenskins

Ganz besondere Skins für ihre Waffen erhalten Vorbesteller von High On Life 2.

Squanch Games wird ihr kommendes Spiel High On Life 2, die Fortsetzung des Comedy-Shooters aus dem Jahr 2022, am 13. Februar 2026 veröffentlichen.

Vorbestellungen des Spiels sind jetzt für PlayStation 5, Microsoft Windows und Xbox Series X|S möglich.

Als zusätzlichen Anreiz können Spieler, die das Spiel vorbestellen, ein exklusives Set an Kopfbedeckungen im Spiel tragen. Diese super-stylischen Visiere in verschiedenen Farben sind speziell für euer Arsenal an sprechenden Waffen gedacht, also nicht für euren eigenen Kopf!

In High On Life 2 habt ihr ein intergalaktisches Kartell zerschlagen, die Menschheit vor dem Aussterben bewahrt und gefährliche Kopfgeldjagden bis in die entlegensten Winkel der Galaxis unternommen.

Die Kopfgeldjagd hat euch Reichtum, Ruhm und Liebe gebracht, aber als eine mysteriöse Gestalt aus eurer Vergangenheit wieder auftaucht und ein Kopfgeld auf eure Schwester aussetzt, gerät euer bequemes Leben ins Chaos. Drama! Komödie! Sprechende Waffen!

Vorbesteller-Trailer: