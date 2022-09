High on Life: AAA-Spiele waren teilweise Grund für Verschiebung

Autor:, in / High on Life

Spiele wie God of War: Ragnarok und Call of Duty waren nur zwei Gründe für die Verschiebung von High on Life.

Kurz nach der Gamescom gab man die Verschiebung des Shooters High on Life bekannt.

Über den neuen Termin am 13. Dezember sagte Mikey Spano, Chief Creative Officer und Art Director von High on Life, dass Spiele wie God of War: Ragnarok und Call of Duty: Modern Warfare II Gründe dafür sind. Denn der Oktober sei schon mit zu vielen Spielen gefüllt.

„Der Oktober ist überfüllt – er ist wirklich überfüllt. Für uns liegt der Vorteil in der Konversation. Wenn wir also die Konversation verpassen, weil alle über God of War oder Call of Duty reden, ist das für uns eine verpasste Gelegenheit.“

Doch es gab auch andere Gründe. So wollte man bestimmte Bereiche des Spiels noch weiter polieren, damit eine gleich hohe Qualität im Spiel herrscht.

„Als wir das Spiel bis zu einem bestimmten Punkt gebracht haben, wurde uns klar, dass wir den ersten Akt aufpoliert haben und er großartig sein würde, und wir könnten den dritten Akt wirklich aufpoliert und großartig haben. Und die Mitte wäre auch großartig gewesen, aber nicht ganz so gut wie Akt eins und Akt drei.“ „Und als wir sahen, wie gut der erste Akt war, dachten wir: ‚Oh Scheiße, wäre es nicht toll, wenn wir alles in dieser Qualität herausbringen könnten?‘ [Die Verzögerung] gab uns ein kleines bisschen mehr, das wir brauchten. Und es hat uns von einigen der größeren Titel abgehalten.“