High on Life: Außerirdisches Kartell bedroht die Menschheit

High on Life erscheint im Oktober und wird vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten sein.

„Aus dem Kopf von Justin Roiland (Rick and Morty, Solar Opposites) kommt High On Life. Die Menschheit wird von einem außerirdischen Kartell bedroht, das sie als Drogen benutzen will. Es liegt an dir, sie zu retten und dich mit charismatischen, sprechenden Pistolen zusammenzutun, Garmantuous und seine Bande zur Strecke zu bringen und die Welt zu retten!“