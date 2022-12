High on Life: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse den Shooter

Autor:, in / High on Life

Schaut euch die ersten Bewertungen der Fachpresse zu High on Life im Medaillenspiegel an.

Gleich mehrere Spiele erscheinen in dieser Woche für den Game Pass auf Konsole und PC. Darunter befindet sich auch der Shooter High on Life, der am Dienstag veröffentlicht wird und vom Co-Autor von Rick & Morty und Solar Opposites stammt.

Für den Shooter sind heute die ersten Wertungen eingetroffen. Der Medaillenspiegel verrät euch, wie High on Life bisher bei der Presse ankommt.

High on Life Medaillenspiegel

XboxEra 9/10

TechRaptor 8/10

ComingSoon.net 7,5/10

Worth Playing 7,5/10

Destructoid 5,5/10

But Why Tho? 3/10

Wertungen 5/5

MonsterVine 4,5/5

Game Rant 4/5

Saving Content 4/5