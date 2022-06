High on Life: Release-Termin im Oktober verkündet

Autor:, in / High on Life

High on Life erscheint im Oktober und landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Ausführliche Informationen zu High on Life samt Videos und mehr haben wir euch bereits vorgestellt. Nun haben die Entwickler das offizielle Veröffentlichungsdatum enthüllt und geben bekannt, dass High on Life am 25. Oktober 2022 erscheinen wird.

Das Spiel erscheint direkt am Tag der Veröffentlichung im Xbox Game Pass.