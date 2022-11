High on Life: Spielzeit des Shooters liegt bei ca. 10 bis 12 Stunden

Autor:, in / High on Life

Das einmalige Durchspielen der Hauptgeschichte des kommenden Xbox Game Pass-Shooters High on Life benötigt etwa 10 bis 12 Spielstunden.

Seit seiner Enthüllung im Juni auf dem Xbox & Bethesda Showcase konnte der abgedrehte Xbox Game Pass-Shooter High on Life einen kleinen Hype erzeugen, der auch durch die spätere Verschiebung auf Dezember nicht merklich gebremst wurde.

In einem exklusiven Interview mit Pure Xbox verriet nun Squanch Games Studio Director Mike Fridley, dass sich Shooter-Fans auf eine Spielzeit von ca. 10-12 Stunden für die Hauptgeschichte von High on Life gefasst machen dürfen. Wer wirklich alles sehen will, könne mit 20-25 Spielstunden rechnen:

„Natürlich hängt es davon ab, wie sehr man als Spieler auf Vollständigkeit bedacht ist, aber unser Durchschnitt für die Hauptgeschichte des Spiels liegt bei 10-12 Stunden Spielzeit. Aber mit all den Sammelobjekten und Nebeninhalten kann man leicht auf 20 und 25 Stunden Spielzeit kommen.“

High on Life erscheint am 13. Dezember für Xbox Series X|S, Xbox One, PC und im Xbox Game Pass.