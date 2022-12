High on Life: Verrückt ist gar kein Ausdruck

Autor:, in / High on Life

High on Life nimmt euch mit auf eine wahnsinnig, verrückte Reise durch das All, wo ihr gegen Horden abgedrehter Aliens kämpfen müsst.

Verrückt, dieses Wort werdet ihr nicht nur überall lesen, sondern auch regelmäßig selbst verwenden, denn das beschreibt High on Life ganz genau.

Wir starten mit einem 2D-DOOM-Klon-Shooter, wo uns ganz unbewusst schon die Steuerung erklärt wird, bis uns unsere Schwester aus dem Spiel reißt, da die Eltern auf Reisen sind. Auf ihrem Make-up … sorry, ich meinte, Koks-Spiegel können wir unser Aussehen & Geschlecht auswählen und starten sofort ins Abenteuer.

Draußen auf der Straße vor unserem Haus bebt die Erde und Aliens tauchen auf, in typisch „älterer Mensch“-Manier beschwert sich unser Nachbar und wird erst einmal geraucht. JA, GERAUCHT! Verrückt, oder? Um euch nicht die ganze Spannung zu nehmen, haben wir für euch natürlich ein Gameplay-Video aufgenommen, um euch das Spiel in voller Pracht zu zeigen.

ACHTUNG: Konsum auf eigene Gefahr. Ihr könnt es natürlich selbst austesten, denn High on Life ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo verfügbar. Also ran an die sprechende Waffe und legt euch ins Zeug!

