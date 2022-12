High on Life: Xbox Game Pass war ein großer Mehrwert laut Entwickler

In der aktuellen Ausgabe des Xbox Podcast war Justin Roiland zu Gast bei Larry Hryb, besser bekannt als Xbox’s Major Nelson.

Der Mitschöpfer von Rick and Morty sprach darin über das derzeit sehr beliebte High on Life und darüber, warum man sich bei Squanch Games für den Weg des Xbox Game Pass entschieden hat.

So erkannte man den Mehrwert des Abo-Service von Microsoft, nachdem man vorab mit anderen Studios gesprochen hatte, die ihre Spiele dort zuvor schon veröffentlicht hatten.

„Bevor wir uns entschlossen haben, den Abzug zu betätigen, habe ich mit einer Handvoll anderer Studios gesprochen, die Game Pass anbieten. Und nach dem, was ich gehört habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ein Mehrwert ist. Denn im Grunde gibt es eine Menge Leute, die das Spiel sonst nicht in die Hand genommen und gespielt hätten.“

„Und diese Leute, wenn man an das glaubt, was man geschaffen hat, und wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass man etwas Besonderes oder Anderes geschaffen hat – und das haben wir mit unserem Spiel – dann können diese Leute in gewisser Weise zu Evangelisten für den Titel werden.“