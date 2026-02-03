Highguard: 5v5‑Raid bleibt dauerhaft im Spiel

Wildlight Entertainment hat auf X ein Update zu Highguard veröffentlicht und bestätigt, dass der ursprünglich nur vorübergehend verfügbare 5‑gegen‑5‑Raid‑Modus dauerhaft im Spiel bleibt.

Die Entwickler schreiben, dass die Community immer wieder danach gefragt habe und sie sich freuen, mitteilen zu können, dass der 5‑gegen‑5‑Raid‑Modus dauerhaft im Spiel bleibt.

Weiter heißt es, man wisse zu schätzen, dass so viele Spieler am Wochenende hineingesprungen sind, um den Modus auszuprobieren. Laut Studio habe man eine ziemlich ausgeglichene Verteilung zwischen 3‑gegen‑3 und 5‑gegen‑5 gesehen, was letztlich die Entscheidung beeinflusst habe.

Der Modus wurde wenige Tage nach dem Launch des Free‑to‑Play‑Titels zunächst nur als zeitlich begrenztes Angebot eingeführt. Aufgrund des starken Interesses und der fast gleich hohen Nutzung beider Varianten macht Wildlight den 5v5‑Raid nun dauerhaft verfügbar.