Highguard: 5v5‑Raid bleibt dauerhaft im Spiel

2 Autor: , in News / Highguard
Image: Inc.

Wildlight Entertainment macht zeitlich begrenzten 5v5‑Raid-Modus zum festen Bestandteil von Highguard.

Wildlight Entertainment hat auf X ein Update zu Highguard veröffentlicht und bestätigt, dass der ursprünglich nur vorübergehend verfügbare 5‑gegen‑5‑Raid‑Modus dauerhaft im Spiel bleibt.

Die Entwickler schreiben, dass die Community immer wieder danach gefragt habe und sie sich freuen, mitteilen zu können, dass der 5‑gegen‑5‑Raid‑Modus dauerhaft im Spiel bleibt.

Weiter heißt es, man wisse zu schätzen, dass so viele Spieler am Wochenende hineingesprungen sind, um den Modus auszuprobieren. Laut Studio habe man eine ziemlich ausgeglichene Verteilung zwischen 3‑gegen‑3 und 5‑gegen‑5 gesehen, was letztlich die Entscheidung beeinflusst habe.

Der Modus wurde wenige Tage nach dem Launch des Free‑to‑Play‑Titels zunächst nur als zeitlich begrenztes Angebot eingeführt. Aufgrund des starken Interesses und der fast gleich hohen Nutzung beider Varianten macht Wildlight den 5v5‑Raid nun dauerhaft verfügbar.

  1. Katanameister 315300 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.02.2026 - 17:05 Uhr

    Kein schlechter Schritt, mal sehen ob dies Wirkung zeigen wird hinsichtlich Spielerzahlen.

  2. DrFreaK666 204045 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.02.2026 - 17:32 Uhr

    Hab sowieso nicht verstanden, wieso man es nur zeitlich anbieten wollte

