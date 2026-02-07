Highguard: 5v5‑Raid-Modus im neuen Gameplay-Video

In einem neuen Video zeigen wir euch den 5v5‑Raid-Modus aus Highguard auf der Xbox Series X.

Highguard ist wohl einer der umstrittensten Titel, die in diesem Jahr erschienen sind.

Von einem Peak von rund 97.000 gleichzeitigen Spielern zum Release auf Steam bis hin zu einem Absturz auf etwa 4.000 gleichzeitig aktive Spieler erlebte der Titel ein echtes Wechselbad der Gefühle.

Wildlight Entertainment wird durch diese Talfahrt aber nicht müde. Die Entwickler hören auf das Feedback der Community und führen stetig Verbesserungen am Raid-PvP-Shooter ein.

Ein Kritikpunkt, der sehr häufig genannt wurde, war, dass der ursprüngliche 3-gegen-3-Modus nicht ausreichend sei. Aus diesem Grund hat sich Wildlight Entertainment dazu entschlossen, nun einen 5-gegen-5-Modus einzuführen.

Wie sich dieser neue Modus spielt, könnt ihr euch in folgendem Video anschauen.

Das Video wurde noch vor der Veröffentlichung von Episode 2, die am 6. Februar erschienen ist, aufgezeichnet.

