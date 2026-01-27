Highguard: CEO spricht offen über Fehltritte bei Enthüllung

„Wir hätten es besser machen können“ – Studioleitung reflektiert schwache Resonanz auf die Enthüpllung von Highguard.

Wildlight‑CEO und Studio‑Gründer Dusty Welch hat sich offen zur verhaltenen Resonanz auf den Launch des Free‑to‑Play‑Shooters Highguard geäußert.

Im Gespräch mit PC Gamer sprach er über die gemischten Reaktionen auf die Enthüllung bei den Game Awards sowie über die bewusst zurückhaltende Marketingstrategie vor dem gestrigen Release.

Welch betonte, dass das Team das Feedback sehr genau wahrgenommen habe. Man habe sich nicht „in den Sand gesetzt“, sondern die Kritik aktiv verfolgt.

Rückblickend sieht er vor allem den Trailer als Schwachpunkt: Für die Game Awards habe man ein unterhaltendes Video produziert, statt den spielerischen Kern und die Besonderheiten des Gameplays klarer herauszustellen. Diese Entscheidung liege beim Studio, und man nehme die Verantwortung dafür an.

Dass Highguard überhaupt bei den Game Awards gezeigt wurde, sei auf Geoff Keighley zurückzuführen, der das Projekt früh gespielt und unterstützt habe.

Keighley habe bewusst ein Indie‑Studio und ein Free‑to‑Play‑Spiel auf die große Bühne bringen wollen – eine Chance, die Wildlight trotz des Risikos genutzt habe.

Zum nahezu marketingfreien Launch äußerte sich auch Creative Director Jason McCord. Die Strategie sei von Anfang an geplant gewesen: ankündigen, abtauchen, und dann direkt das fertige Spiel liefern – ähnlich wie es Apex Legends 2019 tat.

Selbst bei positiverer Vorab‑Resonanz hätte sich daran nichts geändert. Entscheidend sei, dass die Spieler das Spiel selbst erleben.

Die Aussagen zeigen ein Studio, das sich der Kritik stellt und gleichzeitig an seiner Vision festhält, während Highguard nach seinem turbulenten Start weiter um Spielervertrauen kämpft.