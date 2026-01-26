Highguard: Diese fünf Tipps erleichtern euch den Einstieg in den Raid-Shooter

Wir sagen euch 5 wichtige Punkte, die euch den Einstieg in den PvP-Raid-Shooter Highguard vereinfachen.

Mit Highguard erscheint heute ein neuer FPS-Raid-Shooter, der euch während intensiver Gefechte einiges abverlangen wird. Wir konnten Highguard bereits in Los Angeles auf einem Event spielen und haben euch fünf wertvolle Tipps mitgebracht, mit denen ihr eure Erfolgschancen deutlich steigern könnt.

Baut Kristalle ab

Der Abbau von Kristallen löst nicht nur ein kleines Mini-Game aus, das eure Reflexe fordert, sondern verschafft euch auch eine wichtige Währung. Diese könnt ihr direkt im Shop auf der Map einsetzen.

Der Händler bietet neben Waffen und Rüstungen auch wertvolle Amulette, die euch im Kampf spürbare Vorteile verschaffen.

Nutzt euer Reittier sinnvoll

Euer Reittier ist weit mehr als nur ein schickes Feature zur schnellen Fortbewegung. Es dient euch auch als taktisches Werkzeug. Ihr könnt es nutzen, um Kämpfe aufzuweichen, euch bessere Positionen zu sichern oder Gegner gezielt zu flankieren.

Damit ist das Reittier nicht nur ein Transportmittel von A nach B, sondern ein wichtiger Bestandteil eurer taktischen Planung.

Lernt eure Basis kennen

Zu Beginn einer Runde wählt ihr eine Basis, die es zu befestigen und zu verteidigen gilt. Um im Verteidigungsfall schnell und effektiv reagieren zu können, ist es entscheidend, eure Basis genau zu kennen.

Wisst, wie ihr euch zügig zwischen den Bereichen bewegt und wie ihr schnell zu Generatoren oder dem Stein gelangt – denn genau diese Punkte gilt es zu schützen.

Looten, looten, looten

In den Vorbereitungsphasen gibt es kaum etwas Wichtigeres als das Looten – abgesehen vom Kristallabbau. Öffnet jede Kiste, die ihr finden könnt. Darin können sich stärkere Waffen, verbesserte Rüstungen oder Amulette mit passiven Fähigkeiten befinden.

Zudem besteht immer die Chance, eine Waffe in einer höheren Stufe zu erhalten. Je höher die Waffenstufe, desto mehr Schaden richtet sie an, und je höher die Rüstungsstufe, desto mehr Schaden könnt ihr einstecken.

Achtet auf eine ausgewogene Team-Kombination

Die Teamzusammenstellung spielt in Highguard eine zentrale Rolle. Die Fähigkeiten der Wächter sind klar auf unterschiedliche Aufgaben ausgelegt und entfalten ihr volles Potenzial erst im Zusammenspiel.

Reine Offensivkraft reicht selten aus, wenn Absicherung, Kontrolle oder Informationsgewinn fehlen. Ein ausgewogenes Team kann Angriffe besser vorbereiten, Raids gezielter durchführen und die eigene Basis effektiver verteidigen.

Wer unkoordiniert oder mit unausgewogenen Rollen antritt, gerät schnell ins Hintertreffen.