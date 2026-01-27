Highguard: Dr Disrespect sorgt für Wirbel mit gefakter Event-Badge

Entwickler Wildlight bestätigt: Dr Disrespect war letzte Woche nicht beim Event zu Highguard.

Der Streamer Dr Disrespect hat erneut für Kontroversen gesorgt, nachdem er am 24. Januar auf X behauptete, er habe in Los Angeles Highguard ausprobiert. Sein Post enthielt ein Foto eines angeblichen Event‑Badges sowie den Hinweis, man betrete am 26. Januar „eine andere Dimension“.

Kurz nach dem Launch des Spiels kamen Zweifel an der Echtheit des Badges auf – einige Nutzer spekulierten sogar, das Bild könne per KI generiert worden sein. Nun hat Wildlight Entertainment die Situation offiziell klargestellt: Dr Disrespect war nie beim Preview‑Event.

Wildlight‑Creator‑Manager Chin Pua erklärte öffentlich: „Ich kann bestätigen, dass DDR zu keinem Highguard‑Event eingeladen war – weder früher noch jetzt – und dass der Badge nicht offiziell ist.“

In einem Stream reagierte Dr Disrespect anschließend scharf auf die Diskussion. Er betonte, er habe nie behauptet, das Spiel gespielt zu haben: Er habe lediglich „ein Foto zum Spaß“ gepostet, und die Branche habe das viel zu ernst genommen. In gewohnt provokantem Ton bezeichnete er Teile der Reaktionen als „hirntot“ und „dumm“.

Der Vorfall sorgt nun für Diskussionen darüber, wie weit Influencer‑Inszenierungen gehen dürfen – und wie schnell die Gaming‑Community auf vermeintliche Insider‑Claims anspringt.

