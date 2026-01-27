Highguard: Ehrgeizige Pläne in Roadmap enthüllt

Für das frisch veröffentlichte Free‑to‑Play‑Spiel Highguard hat Wildlight Entertainment die Pläne für das erste Jahr vorgestellt und einen klaren Ablauf für kommende Inhalte definiert.
Die Roadmap zeigt, wie das Studio den Spielfortschritt in Form von Episoden strukturieren möchte und was die Spieler im weiteren Verlauf bis zum Ende des Jahres erwarten können.
Im Mittelpunkt steht zunächst die zweite Episode, die in zwei Wochen erscheinen soll und damit den ersten großen Schritt nach dem Launch markiert. Jede Episode umfasst einen Zeitraum von rund zwei Monaten, wodurch ein gleichmäßiger Rhythmus entsteht, der das Spiel kontinuierlich erweitert.
Die bisher präsentierten Inhalte stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung, was den saisonalen Aufbau des Titels unterstreicht. Highguard erhält damit eine feste Struktur, die das erste Jahr prägt und regelmäßig neue Impulse setzt.
Wildlight Entertainment kündigt zudem an, dass weitere Informationen jeweils näher am Start der kommenden Episoden folgen werden. Die Roadmap dient damit als grundlegender Überblick, während zusätzliche Details schrittweise veröffentlicht werden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die ersten Spieler sind ja mal garnicht begeistert. Sieht übel aus.
Sie sollten die Episoden ohne Teil 1 und 2 in einem Monat veröffentlichen, das ist doch recht wenig, um genügend Spieler zu halten.
Wieviele Maps gibt es eigentlich ?
5 Stück sind es zu Beginn.
Is dat wat?
Es wurden verschiedene Zutaten in einen Topf geworfen und wild durchgemixt. Du brauchst aber schon zwei Kollegen. Mit Randoms ist das ein hoffnungsloser Fall
LoL und das Comedy Kino macht weiter. Spiel verliert seit Stunde 3 permanent Spieler nur noch 15.000 damit raus aus den Top100 und die Reden von einer Roadmap für das erste Jahr und die kommenden Monate? Die können bei dem Abwärtstrend froh sein wenn es nächste Woche noch einer spielt.
Ob es soweit überhaupt kommen wird. 😅
Habe es noch nicht angespielt erst wenn es mir gefällt wird die roadmap interessant.