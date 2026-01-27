Highguard: Ehrgeizige Pläne in Roadmap enthüllt

Roadmap enthüllt: So geht es nach dem Launch in Highguard in den kommenden Monaten weiter.

Für das frisch veröffentlichte Free‑to‑Play‑Spiel Highguard hat Wildlight Entertainment die Pläne für das erste Jahr vorgestellt und einen klaren Ablauf für kommende Inhalte definiert.

Die Roadmap zeigt, wie das Studio den Spielfortschritt in Form von Episoden strukturieren möchte und was die Spieler im weiteren Verlauf bis zum Ende des Jahres erwarten können.

Im Mittelpunkt steht zunächst die zweite Episode, die in zwei Wochen erscheinen soll und damit den ersten großen Schritt nach dem Launch markiert. Jede Episode umfasst einen Zeitraum von rund zwei Monaten, wodurch ein gleichmäßiger Rhythmus entsteht, der das Spiel kontinuierlich erweitert.

Die bisher präsentierten Inhalte stehen allen Spielern kostenlos zur Verfügung, was den saisonalen Aufbau des Titels unterstreicht. Highguard erhält damit eine feste Struktur, die das erste Jahr prägt und regelmäßig neue Impulse setzt.

Wildlight Entertainment kündigt zudem an, dass weitere Informationen jeweils näher am Start der kommenden Episoden folgen werden. Die Roadmap dient damit als grundlegender Überblick, während zusätzliche Details schrittweise veröffentlicht werden.