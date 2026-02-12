Highguard: Entlassungen überschatten den frühen Lebenszyklus

Bei Wildlight Entertainment kam es zu deutlichen, personellen Einschnitten. Alex Graner, Senior Level Designer bei Highguard, teilte auf LinkedIn mit, dass er und ein Großteil des Teams entlassen wurden. Er betonte, dass umfangreiche, bislang unveröffentlichte Inhalte für Highguard entstanden seien, auf deren Präsentation er sich gefreut hatte.
Kurz darauf veröffentlichte Wildlight eine Stellungnahme in den sozialen Medien und bestätigte mehrere Entlassungen. Das Studio erklärte, dass ein Kernteam weiterhin an Highguard arbeiten werde.
Die Mitteilung sprach von einer äußerst schwierigen Entscheidung, sich von zahlreichen Mitarbeitern zu trennen, während ein kleinerer Entwicklerkreis das Spiel weiter unterstützen und weiterentwickeln soll.
Zudem hob das Studio hervor, stolz auf das gemeinsam geschaffene Produkt zu sein und dankbar für alle Spieler, die Highguard ausprobiert haben und der Community treu bleiben.
Highguard erschien am 26. Januar und wurde auf Steam von Beginn an überwiegend negativ bewertet. Trotz neuer Modi und Events, die das Team nach dem Start veröffentlichte, folgten weniger als vier Wochen später die Meldungen über die massiven Entlassungen.
Das Spiel war ursprünglich mit großem Hype als letzter großer Moment der Game Awards 2025 angekündigt worden, doch nach dieser Präsentation blieb es bis zum Launch nahezu still um Highguard.
Komisch hatte der Entwickler nicht erst vor kurzem noch gesagt das man nicht viele Spieler brauch um erfolgreich zu sein. Und jetzt werden Leute entlassen.
Free2Play + keine Spieler = kein Geld
Mal sehen ob sie denn Jahres Plan noch bringen oder ob die Server schön früher abschalten.
Dass man für ein reines Online-Spiel nicht viele Spieler braucht, ist die dümmste Aussage die ich jemals gehört habe 😂
😂😂😂
Schönreden auf einem neuen Level😂😂😂
Das Spiel war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Da müssen wir uns nichts vormachen
was soll da jetzt noch passieren ? EA Mitarbeiter beten mit dem Papst für ein Revival ? warum werden bei solchen Fehlschläge nicht auch mal Manager gefeuert ? Achja die sind nur für den Gewinn zuständig und Verluste werden Vergesellschaftlich in form vom Belegschaft feuern
Immerhin zocken es noch aktuell über 1000 Leute, bin mal gespannt wie lange das Spiel noch überleben wird.