Highguard: Entlassungen überschatten den frühen Lebenszyklus

Wildlight Entertainment trennt sich kurz nach Release von Highguard von einem großen Teilen des Teams.

Bei Wildlight Entertainment kam es zu deutlichen, personellen Einschnitten. Alex Graner, Senior Level Designer bei Highguard, teilte auf LinkedIn mit, dass er und ein Großteil des Teams entlassen wurden. Er betonte, dass umfangreiche, bislang unveröffentlichte Inhalte für Highguard entstanden seien, auf deren Präsentation er sich gefreut hatte.

Kurz darauf veröffentlichte Wildlight eine Stellungnahme in den sozialen Medien und bestätigte mehrere Entlassungen. Das Studio erklärte, dass ein Kernteam weiterhin an Highguard arbeiten werde.

Die Mitteilung sprach von einer äußerst schwierigen Entscheidung, sich von zahlreichen Mitarbeitern zu trennen, während ein kleinerer Entwicklerkreis das Spiel weiter unterstützen und weiterentwickeln soll.

Zudem hob das Studio hervor, stolz auf das gemeinsam geschaffene Produkt zu sein und dankbar für alle Spieler, die Highguard ausprobiert haben und der Community treu bleiben.

Highguard erschien am 26. Januar und wurde auf Steam von Beginn an überwiegend negativ bewertet. Trotz neuer Modi und Events, die das Team nach dem Start veröffentlichte, folgten weniger als vier Wochen später die Meldungen über die massiven Entlassungen.

Das Spiel war ursprünglich mit großem Hype als letzter großer Moment der Game Awards 2025 angekündigt worden, doch nach dieser Präsentation blieb es bis zum Launch nahezu still um Highguard.