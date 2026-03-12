Highguard: Entwickler äußert Reue nach Spiel- und Layoff-Krise

Nach der Schließung von Highguard meldete sich ein ehemaliger Entwickler mit einer öffentlichen Stellungnahme zu Wort. Er räumte ein, dass sein gelöschter Tweet, den er kurz nach den Layoffs veröffentlicht hatte, ein Fehler war. Damals sei er gestresst, erschüttert und wütend gewesen und habe nur zwei Stunden Schlaf gehabt.

Der Entwickler erklärte, dass seine Absicht hinter vielen Aussagen zwar nachvollziehbar gewesen sei, die Formulierung jedoch unglücklich war und ein Teil seiner Wut fehlgeleitet wurde. Er wies darauf hin, dass die Online-Diskussionen um Highguard teils sehr toxisch gewesen seien, diese aber nicht der Hauptgrund für das Scheitern des Projekts gewesen seien.

In seiner Nachricht betonte er, dass es viele Faktoren gab, die zur Schließung des Studios führten, und dass man nie genau wisse, wie sich alles unter anderen Umständen entwickelt hätte. Er habe sein Twitter-Konto kurz vor Ablauf der 1-Monats-Frist wieder aktiviert, um die dort gepflegten Verbindungen zu erhalten, behalte aber die Antwortfunktion vorerst nur für Accounts, denen er folgt, um seine mentale Gesundheit zu schützen.

Abschließend kündigte der ehemalige Entwickler an, dass nun ein neues Kapitel beginne, und bedankte sich bei allen, die zugehört hätten. Die Stellungnahme bietet einen seltenen Einblick in den Umgang von Entwicklern mit Kritik und Stress im öffentlichen Raum.