Highguard: Entwickler löscht X-Account nach Schuldzuweisungen an toxische Gamer

Nach seinem emotionalen Bericht über den toxischen Gegenwind rund um Highguard hat Ex‑Entwickler Josh Sobel seinen Account gelöscht.

Die Kontroverse um Highguard hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nachdem der frühere Technical Artist Josh Sobel in einem ausführlichen Beitrag die Spielerschaft für den katastrophalen Launch des Multiplayer‑Titels mitverantwortlich gemacht hatte, hat er nun seinen Account gelöscht.

Die Entscheidung folgte unmittelbar auf eine erneute Welle an Kritik, die seine Aussagen auslöste.

In seinem ursprünglichen Beitrag schilderte Sobel, wie sich die Stimmung rund um Highguard nach dem Trailer‑Debüt bei den Game Awards 2025 dramatisch verschlechterte. Während intern Begeisterung herrschte und spielbare Versionen im Studio positiv aufgenommen wurden, kippte die öffentliche Wahrnehmung laut Sobel innerhalb weniger Stunden. Content‑Creator hätten gezielt negative Reaktionen produziert, weil diese mehr Reichweite generierten.

Aus Kritik am Trailer wurde schnell ein Shitstorm, der sich zunehmend gegen einzelne Entwickler richtete – darunter Sobel selbst.

Er berichtete von Spott, persönlichen Angriffen und falschen Behauptungen über angebliche Marketingausgaben, die das Projekt früh belastet hätten. Zum Release sei Highguard schließlich von tausenden negativen Nutzerwertungen überrollt worden, oft von Accounts mit kaum Spielzeit. Viele Spieler hätten nicht einmal das Tutorial abgeschlossen, schrieb Sobel.

Obwohl er betonte, dass es durchaus berechtigte Kritik an Trailer, Marketing und Launch gebe, warnte er vor den langfristigen Folgen solcher Eskalationen. Fälle wie Highguard könnten unabhängige Studios davon abhalten, Risiken einzugehen oder innovative Multiplayer‑Konzepte zu verfolgen.

Die Reaktionen auf seine Aussagen wurden von der Community so negativ aufgenommen, dass Sobel seinen Account zunächst auf privat gestellt hatte und anschließend löschte.

Wie es mit Highguard weitergeht, bleibt unklar. Sobel äußerte zuletzt die Hoffnung, dass das verbleibende Team das Projekt fortführen kann – und verwies auf jene Community‑Mitglieder, die das Spiel trotz allem unterstützen.