Highguard: Episode 2 live: Ekon betritt das Schlachtfeld

Highguard Episode 2 ist live – neuer Wächter, neue Karte, Ranglistenstart und große Gear‑Up‑Überarbeitung.

Wildlight Entertainment liefert das nächste große Update für den Free‑to‑Play‑Raid‑Shooter Highguard. Episode 2 erweitert das Spiel um frische, kostenlose Inhalte und überarbeitet zentrale Systeme wie die Gear‑Up‑Phase.

Im Mittelpunkt steht der neue Wächter Ekon, ein legendärer Jäger, der sich in einen Schattenwolf verwandeln kann. Dazu kommt die neue Karte Skydrift, ein Palast über den Wolken, der stark auf vertikale Bewegung setzt.

Mit Episode 2 startet außerdem der Ranglistenmodus, und alle Spieler erhalten eine neue kostenlose Reittierform in Gestalt eines Wolfs.

Das Update bringt zudem wichtige Verbesserungen für die Gear‑Up‑Phase: Meisterwerk‑Waffen erscheinen nun in Hotspots der Karten, und Speed Gates bleiben dauerhaft aktiv, was die Mobilität deutlich erhöht.

Highguard ist kostenlos auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar.