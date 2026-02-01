Highguard: Neuer 5v5-Modus & düstere Soul-Well-Basis nur vier Tage nach Launch

Gerade einmal vier Tage nach dem offiziellen Start überrascht Wildlight die Community mit einem umfangreichen Update für Highguard. Der Entwickler veröffentlicht einen zeitlich begrenzten 5v5‑Spielmodus, der ab sofort für alle Spieler kostenlos verfügbar ist und das gesamte Wochenende über läuft. Der Modus soll frische Dynamik ins Meta bringen und neue Teamstrategien ermöglichen.
Neue Basis: Soul Well
Mit dem Patch hält außerdem eine komplett neue Basis Einzug: Soul Well. Dieses mysteriöse Relikt aus einer vergessenen Ära steht nun sowohl im 3v3‑ als auch im 5v5‑Modus zur Verfügung. Die Basis bringt neue taktische Optionen und ein visuell markantes Setting, das Highguards Welt weiter ausbaut. Die dazugehörige Intro‑Vignette liefert einen atmosphärischen Einstieg in das neue Feature.
Optimierungen & QoL‑Verbesserungen
Der Patch enthält darüber hinaus zahlreiche Optimierungen, Balance‑Anpassungen und Quality‑of‑Life‑Updates. Wildlight betont, dass dies einer von zwei großen Launch‑Patches ist – ein klares Zeichen für das Ziel, Highguard von Anfang an als „spielbereites“ und reaktionsschnelles Live‑Game zu etablieren.
Allein in dieser Woche wurden:
- Hunderte Bugs behoben
- Performance‑Verbesserungen implementiert
- Neue Videoeinstellungen ergänzt
- Häufig gewünschte Features nachgereicht
Patch 1.0.4 legte bereits die Grundlage, und das Update setzt das hohe Tempo fort. Die Notes gibt es hier und hier.
Highguard startet damit mit einer bemerkenswerten Update‑Kadenz – und zeigt, dass Wildlight bereit ist, die Community aktiv zu unterstützen und das Spiel in Rekordzeit weiterzuentwickeln.
Irgendwie amüsiert mich das alles, vielleicht schaue ich mir den Modus doch mal an bevor ich das Spiel deinstalliere 😅.
Kurz reingeschaut und wieder deinstalliert.
Wieso nur zeitlich begrenzt? Das ist dich das, was viele bemängelt haben
Die Spielerzahlen sind auf unter 10.000 gefallen. Würde den Modus lieber permanent implementieren damit die Spieler Abwechslung haben.
PvP Raid Modus 🙂
Der Modus kommt vielleicht auch um zu bleiben. Schauen wir mal
Die Entwicklers tun mir echt leid