Highguard: Neuer 5v5-Modus & düstere Soul-Well-Basis nur vier Tage nach Launch

Begrenzte Zeit 5v5-Modus kommt dieses Wochenende nach Highguard, zusammen mit einer neuen Basis!

Gerade einmal vier Tage nach dem offiziellen Start überrascht Wildlight die Community mit einem umfangreichen Update für Highguard. Der Entwickler veröffentlicht einen zeitlich begrenzten 5v5‑Spielmodus, der ab sofort für alle Spieler kostenlos verfügbar ist und das gesamte Wochenende über läuft. Der Modus soll frische Dynamik ins Meta bringen und neue Teamstrategien ermöglichen.

Neue Basis: Soul Well

Mit dem Patch hält außerdem eine komplett neue Basis Einzug: Soul Well. Dieses mysteriöse Relikt aus einer vergessenen Ära steht nun sowohl im 3v3‑ als auch im 5v5‑Modus zur Verfügung. Die Basis bringt neue taktische Optionen und ein visuell markantes Setting, das Highguards Welt weiter ausbaut. Die dazugehörige Intro‑Vignette liefert einen atmosphärischen Einstieg in das neue Feature.

Optimierungen & QoL‑Verbesserungen

Der Patch enthält darüber hinaus zahlreiche Optimierungen, Balance‑Anpassungen und Quality‑of‑Life‑Updates. Wildlight betont, dass dies einer von zwei großen Launch‑Patches ist – ein klares Zeichen für das Ziel, Highguard von Anfang an als „spielbereites“ und reaktionsschnelles Live‑Game zu etablieren.

Allein in dieser Woche wurden:

Hunderte Bugs behoben

Performance‑Verbesserungen implementiert

Neue Videoeinstellungen ergänzt

Häufig gewünschte Features nachgereicht

Patch 1.0.4 legte bereits die Grundlage, und das Update setzt das hohe Tempo fort. Die Notes gibt es hier und hier.

Highguard startet damit mit einer bemerkenswerten Update‑Kadenz – und zeigt, dass Wildlight bereit ist, die Community aktiv zu unterstützen und das Spiel in Rekordzeit weiterzuentwickeln.