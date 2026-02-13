Highguard: Ex‑Wildlight‑Artist schildert massiven Shitstorm nach Trailer‑Debüt

Highguard wurde nach seinem Game‑Awards‑Trailer zum Internet‑Prügelknaben, während ein ehemaliger Wildlight‑Entwickler offenlegt, wie Hasswellen, Fehlannahmen und Review‑Bombing das Indie‑Projekt schon vor dem Launch in die Knie zwangen.

In einem ausführlichen Beitrag schildert der frühere Technical Artist Josh Sobel, wie sich die Stimmung rund um Highguard nach dem Trailer‑Debüt bei den Game Awards 2025 schlagartig veränderte.

Intern sei das Feedback zuvor überwiegend positiv gewesen, beschreibt er, und auch spielbare Versionen hätten im Studio für Begeisterung gesorgt. Viele Entwickler verbanden mit dem Projekt die Hoffnung, als unabhängiges Team endlich wirtschaftlich Fuß zu fassen.

Mit der Veröffentlichung des Trailers kippte die Lage jedoch abrupt. Sobel berichtet, dass Content‑Creator sofort auf negative Resonanz setzten, da entsprechende Beiträge deutlich mehr Reichweite erzielten.

Die Reaktionen eskalierten schnell, und neben Kritik am Trailer geriet auch Sobel persönlich ins Visier. Nach der Umstellung seines Accounts auf privat folgten weitere Videos und Posts, die ihn zum Ziel machten und große Mengen an wütenden Kommentaren auslösten.

Der Entwickler beschreibt, wie Spott, persönliche Angriffe und falsche Annahmen über angebliche Werbekosten das Projekt früh belasteten. Meme‑Kommentare dominierten die Feeds, und zum Launch erhielt Highguard tausende negativer Nutzerwertungen, oft von Accounts mit kaum Spielzeit. Viele hätten nicht einmal das Tutorial abgeschlossen.

Sobel betont, dass es durchaus konstruktive Kritik an Trailer, Marketing und Launch gebe, er sich aber nicht in diese Diskussion einmischen wolle. Dennoch sei der Einfluss der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu unterschätzen. Die Wucht der negativen Reaktionen habe dem Team geschadet und die Chancen des Spiels erheblich geschmälert.

Er warnt, dass solche Erfahrungen langfristige Folgen für unabhängige Studios haben könnten. Entwickler, die sich bewusst gegen große Publisher entscheiden, würden durch derartige Fälle abgeschreckt. Innovation im Multiplayer‑Bereich stehe dadurch zunehmend unter Druck.

Trotz des schwierigen Endes blickt Sobel mit Wertschätzung auf seine Zeit bei Wildlight zurück. Er hofft, dass das verbleibende Team Highguard weiterführen kann, und verweist auf die Community‑Mitglieder, die das Projekt weiterhin unterstützen.