Highguard: Free-to-Play-Spiel erreicht neuen Tiefpunkt

Für Highguard wird die Lage zunehmend kritisch. Das Spiel hat auf Steam inzwischen weniger als 4.000 gleichzeitige Spieler, ein neuer Negativrekord für den einst ambitionierten Titel.
Die Kurve zeigt seit Monaten nach unten, und die Community fragt sich, wie lange das Projekt in dieser Form noch bestehen kann. Solche Zahlen sind für ein Live‑Service‑Spiel gefährlich, vor allem wenn es auf regelmäßige Matchmaking‑Aktivität, Events und Shop‑Umsätze angewiesen ist. Unterhalb dieser Schwelle beginnen oft strukturelle Probleme: längere Wartezeiten, weniger aktive Clans, stagnierende Ökonomie.
Trotzdem bedeutet ein Tiefpunkt nicht automatisch das Ende. Viele Studios halten ihre Spiele deutlich länger am Leben, als die Spielerzahlen vermuten lassen – sei es aus vertraglichen Gründen, aus Markenpflege oder weil ein großes Update in Arbeit ist.
Ob das Team versucht, Highguard mit einem großen Patch oder einer inhaltlichen Neuausrichtung zu retten, oder ob man irgendwann den Stecker zieht, hängt davon ab, wie viel Vertrauen und Budget intern noch vorhanden ist.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
wie kann es seit Monaten nach unten gehen, wenn es gerade erst erschienen ist?
Manchmal muss man halt auch überprüfen, was die KI schreibt 😉
😂🤭
xboxdynasty hat bis her eigentlich fast immer sehr gut berichtet.
Aber wenn es um dieses Spiel geht war vieles für „mich“ irgendwie sehr komisch zu lesen.
Hab ich mich irgendwie auch als erstes gefragt.
Seit dem ersten Trailer hatte ich persönlich nichts anderes als ein kurzes Strohfeuer erwartet, um ehrlich zu sein.
Ich habe es bis heute nicht gespielt, werde es auch nicht spielen, kein Interesse und mit meiner Freizeit will ich was anderes machen.
Wenn muss ich sowieso erst einmal Helldivers 2 und ARC Riders nachholen.
Mal sehen, eventuell gewinnt man ja mal ein paar Spieler zurück, wenn man diesen 5 vs 5 Modus oder auch mehr auf einer Karte dauerhaft implementiert.
Haha 😂 naja ist ja auch ein Schrott das Teil.
Tut mir für die Entwickler leid
Nicht mal ein Patch kann ein schlechtes Konzept retten. Dieses Spiel ist einfach schlecht. Vorallem es gibt so viele gute Alternativen auf dem Markt. Z.B. Apex Legends. Was dem Spiel vorallem fehlt ist Kreativität. Z.B. Warum wartet man nutzlos bis das Schwert erscheint? Warum können die Teams nicht um das Schwert kämpfen oder man könnte ja auch die Kristalle sammeln und sie in ein Gefäß füllen und das erste Team das eine bestimmte Menge aufgefüllt hat bekommt das Schwert. Oder ein Punkt der eingenommen werden muss von einem Team? Das sind nur Beispiele wie man das Spiel interessanter machen könnte. Und warum hat man diese Helden so generisch gemacht? Eis,Feuer,Unsichtbarkeit,usw. Alles schon gesehen. Sehr unkreativ. Was ist mit der Lore? Warum kämpfen diese Leute und wer sind die? Welche Geschichte steckt dahinter, hinter dieser Welt? Zur Zeit keine. Es ist so als hätten die Entwickler sich gesagt, wenn wir aus vielen Spielen dies und jenes zusammen mixen wird es schon voll cool. Es ist nichts Neues, nichts was das Spiel hervorhebt. Es ist eine Ansammlung von vielen kopierten Ideen. Aber eben auch der Spielfluss spricht unkreativ. Mir tun die Entwickler nicht leid. Sie haben ein schlechtes und durchschnittliches Produkt produziert. Und warum Liveservice Game? Schon wieder? Naja, bin schon gespannt auf das nächste Concord-Like.
Willkommen im Zeitalter der generischen Plagiate. Die Zutaten sind simpel. Einfach eine Checkliste abarbeiten, die mit lauter Dingen vollgestopft ist, die in anderen Spielen irgendwann mal funktioniert haben. Und dann staunen und dicke Backen machen, wenn es am Ende keine Sau interessiert.
Unzählige Fragen, unzählige Antworten?
Man kann um das Schwert kämpfen, tut nur niemand, ist also kein Problem des Spiels.
Wären die Kräfte so nicht drin hätten andre gemeckert das sie nicht drin sind.
Und den Rest kannst dir eigentlich auch selbst beantworten.
Seit Monaten aha, da habe ich wohl den release letzten Jahres verpasst 😁
Persönlich muss ich aber auch sagen das das Spiel auf dem PC gefühlt direkt seit Release Cheaterverseucht ist. Gegner bekommen angeblich kein Schaden, Rasieren dich auf Entferungen und dazu in so kurzen Zeiten wie du es selbst gar nicht im Ansatz hinbekommen kannst usw.
Bugs? Verbindungsprobleme? Möglich. Auffällig ist dann aber wieder das sobald man das Crossplay aus schaltet eben genau diese Sachen nicht mehr vor kommen.
Und ja, das Spiel hat durchaus andere Probleme. Abbauen durch drücken des rechten Sticks würde ich mal als extrem unkonfortabel bezeichnen, das Looten vor den matches macht auch nicht wirklich Sinn außer die Zeit zu strecken, der random Effekt dadurch noch viel weniger und und und, aber meiner Meinung nach ist das mal wieder ein typischer Fall es gibt nur noch hype vs totaler Flop. Alles was dazwischen ist wird komplett Todgeschwiegen und nicht drüber berichtet weil es die Leute nicht wirklich interessiert.
Da kommen News das Ark Raiders immer noch sehr viele Spielerzahlen hat, aber niemand schreibt das Battlefield 6 nach quasi der selben Zeit (im vergleich zu AR) auch 90% Spielerverlust hat, auch wenn die Zahlen deutlich höher sind als bei Highguard und die Zeit entsprechend länger.
Da wird Marathon gehyped das es direkt auf Platz 5 der sellercharts bei steam eingestiegen ist und über den nahezu sofortigen Abstieg kein Wort während sich Spiele wie Resident Evil oder Forza Horizon Tagelanng in den Top 20 halten und Marathon nicht mal nach 2 Tagen nicht mal mehr in die Top 100 kommt.
Entweder wird etwas total gehyped, oder total vernichtet. Normale News oder Informationen sucht man mittlerweile nahezu überall fast vergeblich weil sie ja anscheinend mittlerweile fast komplett uninteressant geworden sind.