Highguard: Free-to-Play-Spiel erreicht neuen Tiefpunkt

Für Highguard wird die Lage zunehmend kritisch. Das Spiel hat auf Steam inzwischen weniger als 4.000 gleichzeitige Spieler, ein neuer Negativrekord für den einst ambitionierten Titel.

Die Kurve zeigt seit Monaten nach unten, und die Community fragt sich, wie lange das Projekt in dieser Form noch bestehen kann. Solche Zahlen sind für ein Live‑Service‑Spiel gefährlich, vor allem wenn es auf regelmäßige Matchmaking‑Aktivität, Events und Shop‑Umsätze angewiesen ist. Unterhalb dieser Schwelle beginnen oft strukturelle Probleme: längere Wartezeiten, weniger aktive Clans, stagnierende Ökonomie.

Trotzdem bedeutet ein Tiefpunkt nicht automatisch das Ende. Viele Studios halten ihre Spiele deutlich länger am Leben, als die Spielerzahlen vermuten lassen – sei es aus vertraglichen Gründen, aus Markenpflege oder weil ein großes Update in Arbeit ist.

Ob das Team versucht, Highguard mit einem großen Patch oder einer inhaltlichen Neuausrichtung zu retten, oder ob man irgendwann den Stecker zieht, hängt davon ab, wie viel Vertrauen und Budget intern noch vorhanden ist.