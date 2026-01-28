Highguard: Frust eskaliert: Selbst bezahlte Streamer wie TimTheTatman und Ninja wollen nicht weiterspielen

Der schwierige Start von Highguard zieht weitere Kreise. Nach Review‑Bombing, Performance‑Problemen und harscher Kritik aus der Community sorgt nun ein weiterer Vorfall für Diskussionen: Während eines gemeinsamen Streams mit TimTheTatman und Ninja soll deren Teamkollege bereits vor Ende der ersten Runde genug gehabt haben und das Spiel verlassen wollen.
Die Szene verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken – und viele Spieler sehen darin ein Symbol für den aktuellen Zustand des Shooters.
Besonders brisant wirkt der Vorfall, weil die beteiligten Creator offizielle Partner des Spiels sind. Dass selbst bezahlte Streamer kaum Motivation zeigen, weiterzuspielen, verstärkt den Eindruck eines Launches, der weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.
Die Reaktionen der Community fallen entsprechend aus. Viele Spieler kommentieren, dass Highguard zwar Potenzial habe, aber in seinem aktuellen Zustand kaum Spaß mache. Die Kritik deckt sich mit den jüngsten Aussagen von Shroud, der das Gameplay lobte, aber gleichzeitig deutliche technische Mängel anprangerte.
Dazu hat das Spiel nur Stunden nach der Veröffentlichung fast seine komplette Spielerbasis verloren und fiel von anfangs starken 97.000 Spielern auf Steam auf unter 16.000.
Highguard steht damit vor einer entscheidenden Phase. Die Entwickler müssen schnell reagieren, wenn sie das Vertrauen der Spieler – und der Creator, die das Spiel eigentlich promoten sollen – zurückgewinnen wollen.
TimTheTatman and Ninja’s teammate wanted to quit Highguard after not even playing a full game.
Not even paid streamers want to play it. pic.twitter.com/PgIL1hKRfo
— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) January 26, 2026
Sollen sich einen wertschöpfenden Job suchen 🤷🏼♂️
Fuck the Streamers. Kein Mensch braucht die.
Schrecklich wenn es mal Phasen im Berufsleben gibt, wo man etwas machen muss, worauf man kein bock hat, weil man dafür bezahlt wurde.
Haha, ja schrecklich, wenn man von der Realität eingeholt wird. Werteverfall längst angekommen
Ja, die Ärmsten, am Besten sofort krankschreiben lassen wegen psychischer Grausamkeit. Ach ne, geht ja nicht 🙂
Also, der Typ der keine Lust hatte war n random und kein bezahlter streamer.
Und der Rest?
Logisches Verhalten wenn überhaupt.
Streamer verdienen Geld da dadurch das sie eben Meinungen machen, funktioniert das nicht wandelt sich deren Meinung ganz schnell zu der der Allgemeinheit.
Selbst wenn ein streamer also bezahlt wird selbst das Spiel das geilste finden würde würde er sich immer noch sofort der Meinung seiner Community anschließen wenn die sagen es wär Scheiße. Weil mit denen verdient er regelmäßig Geld und dem was sie ihm ermöglichen. Da ist ein einziger Bezahler vollkommen unwichtig wenn die eigene Community dagegen ist.
Japp, die richten ihre Nase auch nach dem Geld, wenn sie am Ende ihre Community verlieren bringt ihnen das auch nichts und das kann dann auch kein Werbevertrag mehr ausgleichen. Zumindest machen sie sich unglaubwürdig wenn sie sich erst kaufen lassen und dann doch der Community hinterher rennen. Entweder gleich lassen oder dazu stehen das man einen Vertrag hat.
Im Gegensatz zu den Studios können sie es aber nicht auf die Gamer abwälzen und die Kritik als Hate abtun.
Das ist aber das Problem, ihren coms bleiben sie heilig. Das sie bezahlt wurden interessiert die nicht wirklich.
Generell würde sich ja jeder fürs zocken bezahlen lassen. Die Frage ist eben Ur ob sie dann auch das sagen dürfen was sie wollen, und genau das darf eigentlich angezweifelt werden.
Da dürfte kaum Entwickler sagen „hier hast Kohle und Spiel unser Spiel auf deinem Kanal und wende nach ner Stunde keinen Bock mehr hast dann machs aus und vernichtet uns mit deiner Kritik“.
Einer jenen Punkte eben die ich schon zu Battlefield gesagt habe.
Massig streamer die ihre Stunden und Tage abreisen müssen und das ding Hype wie Sau. Ist der Vertrag erfüllt interessiert es sie nicht mehr.
Nur das hier eben der Tenor so ins negative geht das sie gar nicht anders können. Aber selbst dann werden sie noch von ihren Jüngern gefeiert.
Stell dir vor du kriegst Geld zum zocken und hast gar keinen Bock dieses Spiel zu spielen! Das ist dann wohl schmerzensgeld. 😂
Nö, Schmerzensgeld bekommst er nachträglich 🙂
Solange sie die Community dabei nicht noch vertraglich belügen und alle 3,4537956 Minuten vor Freude jauchzen müssen, wie gut das Spiel ist…
Aber auch dann wären sie selbst schuld. Man muss ja auch nicht alles unterschreiben.
Wenn die Community mehr dafür zahlt dass du es schlecht findest und deine finanzielle Sicherheit daran hängt… Ragequit.
Sie profitieren halt am meisten davon den Leuten das Hinterteil zu liebkosen.
Nicht darum eine differenzierte Meinung zu haben.
Die Leute lieben Echokammern.
Denen muss doch das geld ausgegangen sein um so ein spiel in dem zustand zu veröffentlichen.Der ruf ist kaputt der Drops ist gelutscht