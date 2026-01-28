Highguard: Frust eskaliert: Selbst bezahlte Streamer wie TimTheTatman und Ninja wollen nicht weiterspielen

Der schwierige Start von Highguard zieht weitere Kreise. Nach Review‑Bombing, Performance‑Problemen und harscher Kritik aus der Community sorgt nun ein weiterer Vorfall für Diskussionen: Während eines gemeinsamen Streams mit TimTheTatman und Ninja soll deren Teamkollege bereits vor Ende der ersten Runde genug gehabt haben und das Spiel verlassen wollen.

Die Szene verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken – und viele Spieler sehen darin ein Symbol für den aktuellen Zustand des Shooters.

Besonders brisant wirkt der Vorfall, weil die beteiligten Creator offizielle Partner des Spiels sind. Dass selbst bezahlte Streamer kaum Motivation zeigen, weiterzuspielen, verstärkt den Eindruck eines Launches, der weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Die Reaktionen der Community fallen entsprechend aus. Viele Spieler kommentieren, dass Highguard zwar Potenzial habe, aber in seinem aktuellen Zustand kaum Spaß mache. Die Kritik deckt sich mit den jüngsten Aussagen von Shroud, der das Gameplay lobte, aber gleichzeitig deutliche technische Mängel anprangerte.

Dazu hat das Spiel nur Stunden nach der Veröffentlichung fast seine komplette Spielerbasis verloren und fiel von anfangs starken 97.000 Spielern auf Steam auf unter 16.000.

Highguard steht damit vor einer entscheidenden Phase. Die Entwickler müssen schnell reagieren, wenn sie das Vertrauen der Spieler – und der Creator, die das Spiel eigentlich promoten sollen – zurückgewinnen wollen.

TimTheTatman and Ninja’s teammate wanted to quit Highguard after not even playing a full game. Not even paid streamers want to play it. pic.twitter.com/PgIL1hKRfo — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) January 26, 2026