Highguard: Gameplay-Video zeigt die Einführung in den PvP-Raid-Shooter

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus Highguard, das wir während eines Hands-On-Events in Los Angeles aufgenommen haben.
Lange war es ruhig um den PvP-Raid-Shooter, der im Dezember 2025 bei den Game Awards angekündigt wurde und nun endlich erschienen ist.
Damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Shooter aus dem Hause Wildlight verschaffen könnt, zeigen wir euch in diesem Video das Tutorial:
Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.
Im Store ist das Spiel noch nicht verfügbar,was da Los?
Apex Veteranen bekommen von mir immer ne Mini Chance
First Person Tower Defense omg das ist also das brandneue Erlebnis? Ein Modus der aus Capture the Flag vor Urzeiten entstanden ist nur jetzt in 1st Person.