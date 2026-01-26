Highguard: Gameplay-Video zeigt die Einführung in den PvP-Raid-Shooter

Schaut euch in einem neuen Video das Tutorial aus dem neuen PvP-Raid-Shooter Highuard an und verschafft euch einen ersten Eindruck zum Einstieg ins Spiel.

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus Highguard, das wir während eines Hands-On-Events in Los Angeles aufgenommen haben.

Lange war es ruhig um den PvP-Raid-Shooter, der im Dezember 2025 bei den Game Awards angekündigt wurde und nun endlich erschienen ist.

Damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Shooter aus dem Hause Wildlight verschaffen könnt, zeigen wir euch in diesem Video das Tutorial:

Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.

