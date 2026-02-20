Highguard: Großes Content Update – neue Basis, neues Raid-Tool, neue Shop-Inhalte

Highguard bereitet sich auf ein reines Content-Update vor, das noch in dieser Woche erscheinen soll. Im Mittelpunkt stehen eine komplett neue Basis, ein frisches Raid-Tool und zusätzliche Angebote im Ingame-Store.

Parallel dazu arbeitet das Team bereits am nächsten Patch, der einen neuen Raid, fokussierten Spielmodus und Waffenbalancing bringen soll.

Der größte Neuzugang ist die Basis Cloudreach – ein befestigter Luftschiff Hangar der Iron Vigil.

Ein gewaltiges Luftschiff thront hoch über dem Boden, und der Ankerstein liegt direkt im Frachtraum. Die umliegenden Decks bieten Verteidigern erhöhte Schusspositionen, während die beiden Generatorräume schnelle, enge Gefechte erzwingen. Kleine Lüftungsschächte über den Gebäuden erlauben es Verteidigern, Granaten in Räume zu werfen, wenn Angreifer eine Bombe platzieren.

Die Basis ist klar nach vorn ausgerichtet und bietet drei Pflanzpunkte, die Angreifer zu riskanten Entscheidungen zwingen.

Mit dem Lockpick kommt ein neues Raid Tool ins Spiel. Es verschießt Darts, die Türen und Fenster öffnen und sie gleichzeitig für Gegner deaktivieren.

Damit können Teams sich selbst Zugang verschaffen und Verteidiger aussperren. Die Darts sind eine neue Munitionsart, die in Kisten, Fässern oder bei Händler Flynn erhältlich ist. Die violette Variante, Warden’s Lockpick, erzeugt zusätzlich ein Energiefeld: Verbündete erhalten beim Durchschreiten einen kurzen Geschwindigkeitsschub, während Gegner Schaden nehmen, verlangsamt werden und kurz hervorgehoben sind.

Auch der Store wird erweitert. Händler Flynn bietet künftig sieben wöchentliche Items statt fünf, darunter auch Wiederholungen früherer Angebote. Mit dem Moonbruin Mount kommt ein neues Reittier ins Spiel, das in vier Varianten erhältlich ist. Zusätzlich erscheint die Wayfinder Bundle Series, eine Sammlung Iron Vigil inspirierter Kosmetik für abenteuerlustige Luftschiff Crews.

Das Update bringt damit frische Inhalte für Angreifer, Verteidiger und Sammler gleichermaßen – und legt den Grundstein für die kommenden größeren Änderungen am Raid Erlebnis.