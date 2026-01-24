Highguard: Großes Launch-Showcase bringt erstes Gameplay

Am kommenden Montag öffnet das Studio hinter Highguard erstmals vollständig die Türen zu seinem neuen Projekt. Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit präsentiert das Team ein umfangreiches Official Launch Showcase, das einen tiefen Einblick in die Spielwelt, die Mechaniken und die langfristigen Pläne des Titels liefern soll.

Die Entwickler versprechen eine ausführliche Gameplay-Demonstration, die zentrale Systeme und Kernfeatures des Actionspiels erstmals im Detail zeigt.

Während der Präsentation soll außerdem ein Überblick über die Inhalte des ersten Jahres gegeben werden. Das Studio plant, die Roadmap direkt im Stream vorzustellen und damit transparent zu machen, welche Erweiterungen, Modi und Updates nach dem Release folgen. Der Showcase wird als direkter Blick hinter die Kulissen angekündigt und soll sowohl neue Szenen als auch zusätzliche Informationen bieten, die bisher nicht öffentlich waren.

Mit dem Termin rückt Highguard in eine entscheidende Phase seiner Veröffentlichung. Die Entwickler nutzen das Event, um das Spiel in seiner finalen Form zu präsentieren und gleichzeitig die Weichen für die Zeit nach dem Launch zu stellen. Zuschauer erhalten damit einen der umfassendsten Einblicke, die es bislang zu dem Titel gab, und können sich auf frisches Material sowie neue Details zum langfristigen Support einstellen.