Highguard: „Highguard ist nicht tot“ – Dev verspricht neue Inhalte

„Highguard ist nicht tot“ – Dev verspricht neue Inhalte, obwohl die Website offline bleibt.

Nach dem plötzlichen Ausfall der Highguard-Website gingen viele Spieler sofort vom Schlimmsten aus. In der Community machten sich schnell Befürchtungen über einen bevorstehenden Shutdown breit – verständlich, denn die Spielerzahlen des Shooters sind seit dem Launch dramatisch eingebrochen.

Jetzt meldet sich jedoch ein Entwickler von Wildlight zu Wort und versucht, die Lage zu beruhigen. Laut seiner Aussage ist Highguard nicht eingestellt, und es befinden sich weiterhin neue Inhalte und Updates in Arbeit.

Der Entwickler betont außerdem, dass die Website zwar zurückkehren wird, aber aktuell keine Priorität hat:

„Der Rufschaden ist bereits angerichtet.“

Eine ehrliche, aber auch ernüchternde Einschätzung.

Spielerzahlen im freien Fall

Zum Launch schoss Highguard auf fast 100.000 gleichzeitige Spieler – ein beeindruckender Start für einen neuen Free-to-Play-Shooter. Doch dieser Höhenflug hielt nicht lange an.

Heute liegt die Spielerzahl bei unter 1.000, was einem Rückgang von rund 98 % entspricht. Für ein Live-Service-Spiel ist das ein kritischer Wert, der die Zukunft des Projekts massiv belastet.

Weitere Highguard-Meldungen: