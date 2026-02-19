Highguard: „Highguard ist nicht tot“ – Dev verspricht neue Inhalte

Nach dem plötzlichen Ausfall der Highguard-Website gingen viele Spieler sofort vom Schlimmsten aus. In der Community machten sich schnell Befürchtungen über einen bevorstehenden Shutdown breit – verständlich, denn die Spielerzahlen des Shooters sind seit dem Launch dramatisch eingebrochen.
Jetzt meldet sich jedoch ein Entwickler von Wildlight zu Wort und versucht, die Lage zu beruhigen. Laut seiner Aussage ist Highguard nicht eingestellt, und es befinden sich weiterhin neue Inhalte und Updates in Arbeit.
Der Entwickler betont außerdem, dass die Website zwar zurückkehren wird, aber aktuell keine Priorität hat:
„Der Rufschaden ist bereits angerichtet.“
Eine ehrliche, aber auch ernüchternde Einschätzung.
Spielerzahlen im freien Fall
Zum Launch schoss Highguard auf fast 100.000 gleichzeitige Spieler – ein beeindruckender Start für einen neuen Free-to-Play-Shooter. Doch dieser Höhenflug hielt nicht lange an.
Heute liegt die Spielerzahl bei unter 1.000, was einem Rückgang von rund 98 % entspricht. Für ein Live-Service-Spiel ist das ein kritischer Wert, der die Zukunft des Projekts massiv belastet.
- Entlassungen überschatten den frühen Lebenszyklus
Wahrscheinlich ein letztes Aufbäumen. Wenn das dann nichts mehr bringt, dann war’s das dann wohl
Was soll denn besser werden, das Team wurde schon ausgedünnt, manchmal ist es doch besser aufzugeben, vielleicht hat Tencent noch eine Finanzspritze gegeben für einen letzten Vorstoß.
Das ist (genau wie bei Marathon) abzusehen gewesen. Das Spiel hat nichts was die breite Masse länger dabei hält.
Marathon würde ich erstmal abwarten, da hat sich das rad schon gedreht. obs langfristig durchhält schauen wir dann mal.
Die sind wenigstens so schlau und hauen vorher noch einen Playtest raus. Da lasse ich mich dann gerne überzeugen
Ganz schön mutig von den Entwicklern muss ich sagen. Aber sie möchten wohl noch so viel Geld wie möglich damit einnehmen.
Oh ja, nur her damit.
Man muss mittlerweile ziemlich tief in den Keller runter steigen um die Spielerzahl in einer dunklen Ecke zu suchen. Falls man die überhaupt noch findet.
So ein art cat bounce wo der entwickler nicht war haben will ,das es zu ende ist.
An Cyberpunk/No Mans Sky hat man gesehen, dass man aus einem schlechten Spiel ein gutes machen kann mit genug Geduld und Hingabe. Bei einem Multiplayer Titel könnte es etwas schwieriger werden, wenn man die Spieler nicht zurück locken kann
Also doch noch nicht ganz tot 😅.