Highguard: „Highguard ist nicht tot“ – Dev verspricht neue Inhalte

„Highguard ist nicht tot“ – Dev verspricht neue Inhalte, obwohl die Website offline bleibt.

Nach dem plötzlichen Ausfall der Highguard-Website gingen viele Spieler sofort vom Schlimmsten aus. In der Community machten sich schnell Befürchtungen über einen bevorstehenden Shutdown breit – verständlich, denn die Spielerzahlen des Shooters sind seit dem Launch dramatisch eingebrochen.

Jetzt meldet sich jedoch ein Entwickler von Wildlight zu Wort und versucht, die Lage zu beruhigen. Laut seiner Aussage ist Highguard nicht eingestellt, und es befinden sich weiterhin neue Inhalte und Updates in Arbeit.

Der Entwickler betont außerdem, dass die Website zwar zurückkehren wird, aber aktuell keine Priorität hat:

„Der Rufschaden ist bereits angerichtet.“

Eine ehrliche, aber auch ernüchternde Einschätzung.

Spielerzahlen im freien Fall

Zum Launch schoss Highguard auf fast 100.000 gleichzeitige Spieler – ein beeindruckender Start für einen neuen Free-to-Play-Shooter. Doch dieser Höhenflug hielt nicht lange an.

Heute liegt die Spielerzahl bei unter 1.000, was einem Rückgang von rund 98 % entspricht. Für ein Live-Service-Spiel ist das ein kritischer Wert, der die Zukunft des Projekts massiv belastet.

  1. DrFreaK666 216425 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.02.2026 - 06:36 Uhr

    Wahrscheinlich ein letztes Aufbäumen. Wenn das dann nichts mehr bringt, dann war’s das dann wohl

    1
  2. Katanameister 331140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.02.2026 - 07:06 Uhr

    Was soll denn besser werden, das Team wurde schon ausgedünnt, manchmal ist es doch besser aufzugeben, vielleicht hat Tencent noch eine Finanzspritze gegeben für einen letzten Vorstoß.

    0
  3. mAsTeR OuTi 99140 XP Posting Machine Level 4 | 19.02.2026 - 07:24 Uhr

    Das ist (genau wie bei Marathon) abzusehen gewesen. Das Spiel hat nichts was die breite Masse länger dabei hält.

    0
    • doggyoggy 15400 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.02.2026 - 09:37 Uhr
      Antwort auf mAsTeR OuTi

      Marathon würde ich erstmal abwarten, da hat sich das rad schon gedreht. obs langfristig durchhält schauen wir dann mal.

      1
      • GERxJOHNNY 63870 XP Romper Stomper | 19.02.2026 - 09:59 Uhr
        Antwort auf doggyoggy

        Die sind wenigstens so schlau und hauen vorher noch einen Playtest raus. Da lasse ich mich dann gerne überzeugen

        0
  4. Robilein 1218230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.02.2026 - 07:39 Uhr

    Ganz schön mutig von den Entwicklern muss ich sagen. Aber sie möchten wohl noch so viel Geld wie möglich damit einnehmen.

    0
  5. kleineAmeise 136970 XP Elite-at-Arms Silber | 19.02.2026 - 08:29 Uhr

    Oh ja, nur her damit.
    Man muss mittlerweile ziemlich tief in den Keller runter steigen um die Spielerzahl in einer dunklen Ecke zu suchen. Falls man die überhaupt noch findet.

    0
  6. MeisterMichl 68940 XP Romper Domper Stomper | 19.02.2026 - 09:52 Uhr

    So ein art cat bounce wo der entwickler nicht war haben will ,das es zu ende ist.

    0
  7. GERxJOHNNY 63870 XP Romper Stomper | 19.02.2026 - 09:58 Uhr

    An Cyberpunk/No Mans Sky hat man gesehen, dass man aus einem schlechten Spiel ein gutes machen kann mit genug Geduld und Hingabe. Bei einem Multiplayer Titel könnte es etwas schwieriger werden, wenn man die Spieler nicht zurück locken kann

    0

