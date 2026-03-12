Highguard: Server gehen heute endgültig offline

Für Highguard endet heute endgültig die Reise. Die Server des Spiels werden um 20:00 Uhr deutscher Zeit dauerhaft abgeschaltet.
Mit der Abschaltung verschwinden sämtliche Online-Funktionen des Spiels.
Mit dem heutigen Tag endet somit die mehr oder weniger aktive Online-Phase von Highguard endgültig.
Krachend gescheitert
War ein kurzes Intermezzo 😅
Waren die Server jetzt länger oder kürzer online als bei Concord? 🙈😅
Das hier sollte ein Beispiel für alle zukünftigen Entwicklungen sein.
Kenne deine Zielgruppe, lese den Markt richtig.
Trailer naja .Spiel nicht getestet. Bleib lieber bei ARC
Hoffe das bedeutet nicht den Tod des Studios
Wurde der Großteil nicht schon entlassen und man hatte nur noch eine Art not Besetzung ?
https://www.xboxdynasty.de/news/highguard/entlassungen-ueberschatten-den-fruehen-lebenszyklus/
Ja, ist schon wieder einen Monat her gewesen.
Tja, kurzer Besuch – was lernen wir daraus? Nie letztes Spiel bei den Keighleys sein 😄
Oh das ist interessant,
Gibt es da eine Übersicht zu?
Leider nicht – aber das Spiel hat ja mindestens 80% seines Hate bekommen weil als „one last thing“ meistens eine besonders große Ankündigung kommt – neues Spiel in einem Franchise, eines etablierten Teams, eine neue Konsole… Und sie bekamen einen MP-Shooter den sie nicht ganz zuordnen konnten.
Im Nachhinein gab’s nicht wenig Diskussionen darüber wie es gelaufen wäre wenn es nur ein Spiel der Show gewesen wäre und nicht „das große Ding“ um die Show zu schließen.
Einer der größten Flops überhaupt. 🙈