Highguard: Server gehen heute endgültig offline

23 Autor: , in News / Highguard
Übersicht
Image: Inc.

Highguard verabschiedet sich endgültig: Die Server gehen heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit für immer offline.

Für Highguard endet heute endgültig die Reise. Die Server des Spiels werden um 20:00 Uhr deutscher Zeit dauerhaft abgeschaltet.

Mit der Abschaltung verschwinden sämtliche Online-Funktionen des Spiels.

Mit dem heutigen Tag endet somit die mehr oder weniger aktive Online-Phase von Highguard endgültig.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Highguard

23 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  4. Kitomy 53575 XP Nachwuchsadmin 6+ | 12.03.2026 - 21:36 Uhr

    Das hier sollte ein Beispiel für alle zukünftigen Entwicklungen sein.

    Kenne deine Zielgruppe, lese den Markt richtig.

    0
  7. Ash2X 320660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.03.2026 - 21:46 Uhr

    Tja, kurzer Besuch – was lernen wir daraus? Nie letztes Spiel bei den Keighleys sein 😄

    0
      • Ash2X 320660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.03.2026 - 22:11 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Leider nicht – aber das Spiel hat ja mindestens 80% seines Hate bekommen weil als „one last thing“ meistens eine besonders große Ankündigung kommt – neues Spiel in einem Franchise, eines etablierten Teams, eine neue Konsole… Und sie bekamen einen MP-Shooter den sie nicht ganz zuordnen konnten.
        Im Nachhinein gab’s nicht wenig Diskussionen darüber wie es gelaufen wäre wenn es nur ein Spiel der Show gewesen wäre und nicht „das große Ding“ um die Show zu schließen.

        0

Hinterlasse eine Antwort