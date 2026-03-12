Highguard: Server gehen heute endgültig offline

Highguard verabschiedet sich endgültig: Die Server gehen heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit für immer offline.

Für Highguard endet heute endgültig die Reise. Die Server des Spiels werden um 20:00 Uhr deutscher Zeit dauerhaft abgeschaltet.

Mit der Abschaltung verschwinden sämtliche Online-Funktionen des Spiels.

Mit dem heutigen Tag endet somit die mehr oder weniger aktive Online-Phase von Highguard endgültig.