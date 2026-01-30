Highguard: Historischer Absturz auf Steam

32 Autor: , in News / Highguard
Übersicht
Image: Inc.

91 % Spielerverlust in 24 Stunden auf Steam: Highguard holt einen Rekord, der fast schon weh tut.

Highguard hat es geschafft: einen Negativrekord, der selbst unter den größten Steam‑Katastrophen heraussticht. Vom stolzen Peak mit 97.000 Spielern krachte das Game innerhalb eines einzigen Tages auf 8.399 herunter – ein 91‑prozentiger Totalschaden der Concurrent‑Player‑Kurve.

Damit überholt Highguard sogar berüchtigte Desaster wie The Day Before oder Suicide Squad: Kill the Justice League, die ihre Spieler erst über mehrere Tage verloren. Highguard dagegen? Ein Sturzflug im freien Fall, ohne Fallschirm, ohne Gnade.

Und während Concord zwar als größter Flop gilt, hatte es nie genug Spieler, um überhaupt so spektakulär abzustürzen. Highguard hingegen liefert den perfekten Sturm: hoher Hype, hoher Peak – und dann der härteste Drop, den Steam je gesehen hat.

Ein Rekord für die Geschichtsbücher. Nur nicht die, in denen man stehen möchte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Highguard

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. oldGamer 158360 XP God-at-Arms Onyx | 30.01.2026 - 15:25 Uhr

    Warum wusste ich nur wieder direkt wer den Artikel geschreiben hat beim lesen ohne vorher nachzuschauen?
    Das beide genannten Vergleiche keine f2p Titel waren und dazu nicht mal zusammen den peak an release Spielern hatte ignorieren wir mal ganz schnell genau wie so vieles andere auch und konzentrieren uns mal wieder nur auf die Extreme und %zahlen.
    Und ja, das Spiel ist schlecht, keine Frage, aber immer nich deutlich besser als xxxxxx xxxxxx.

    1
  3. Teddofryo 96695 XP Posting Machine Level 3 | 30.01.2026 - 16:01 Uhr

    So hab jetzt mal das Tutorial und einen Raid gezockt (Ps5 Pro)

    Postiv:
    Waffenhandling
    Waffen allgemein
    Spieleprinzip ganz
    Deutsche Synchro
    Sound

    Negativ:
    Auflösung 1080p oder eher 720 gefühlt?
    Texturen 🤢
    Nur 60 Hz
    Trefferfeedback Pfui
    Fps Drops oder 60hz geschuldet?

    Sorry nein, da war ja Battleborn und Paladins schon weiter voraus, warum macht man sowas?

    0
      • Teddofryo 96695 XP Posting Machine Level 3 | 30.01.2026 - 17:27 Uhr
        Antwort auf DrFreaK666

        Nee ist es tatsächlich nicht, aber Gamebreaker für mich sind (auf Konsole) zu niedrige Auflösung(720-1080 gefühlt) sieht halt verwaschen aus, nur 60HZ? Come on! Überdimensionales Fadenkreuz sobald du einen Gegner triffst. Setting halt Geschmackssache, ist ok. Kann man alles fixen, aber du weisst selber, heutige Zeit ist unbarmherzig und die Konkurrenz ist groß.

        0
  4. doggyoggy 15340 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 30.01.2026 - 16:03 Uhr

    mehr innovation nicht immer das gleiche aaa titel haben solche probleme indie nicht.

    0
    • Ash2X 312700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 17:10 Uhr
      Antwort auf doggyoggy

      Dann kann man ja von Glück reden dass es sich um einen Indie Titel handelt.

      0
  5. Ash2X 312700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.01.2026 - 17:08 Uhr

    Viele haben sich ja auch nur 10 Minuten eingeloggt um einen negativen Review zu schreiben. Da ist es kaum verwunderlich.

    0
  7. SPQRaiden 69170 XP Romper Domper Stomper | 30.01.2026 - 18:22 Uhr

    Ich habs leider noch nicht testen können. Das es so reinkracht, hätte ich nicht erwartet.

    0
  8. Hey Iceman 863685 XP Xboxdynasty All Star Platin | 30.01.2026 - 18:52 Uhr

    Solange die 8000 Spieler genug Geld da lassen, ist es doch egal.

    0

Hinterlasse eine Antwort