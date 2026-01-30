Highguard: Historischer Absturz auf Steam

Highguard hat es geschafft: einen Negativrekord, der selbst unter den größten Steam‑Katastrophen heraussticht. Vom stolzen Peak mit 97.000 Spielern krachte das Game innerhalb eines einzigen Tages auf 8.399 herunter – ein 91‑prozentiger Totalschaden der Concurrent‑Player‑Kurve.
Damit überholt Highguard sogar berüchtigte Desaster wie The Day Before oder Suicide Squad: Kill the Justice League, die ihre Spieler erst über mehrere Tage verloren. Highguard dagegen? Ein Sturzflug im freien Fall, ohne Fallschirm, ohne Gnade.
Und während Concord zwar als größter Flop gilt, hatte es nie genug Spieler, um überhaupt so spektakulär abzustürzen. Highguard hingegen liefert den perfekten Sturm: hoher Hype, hoher Peak – und dann der härteste Drop, den Steam je gesehen hat.
Ein Rekord für die Geschichtsbücher. Nur nicht die, in denen man stehen möchte.
Warum wusste ich nur wieder direkt wer den Artikel geschreiben hat beim lesen ohne vorher nachzuschauen?
Das beide genannten Vergleiche keine f2p Titel waren und dazu nicht mal zusammen den peak an release Spielern hatte ignorieren wir mal ganz schnell genau wie so vieles andere auch und konzentrieren uns mal wieder nur auf die Extreme und %zahlen.
Und ja, das Spiel ist schlecht, keine Frage, aber immer nich deutlich besser als xxxxxx xxxxxx.
Und der Grund? Warum steht der Grund nicht da?
So hab jetzt mal das Tutorial und einen Raid gezockt (Ps5 Pro)
Postiv:
Waffenhandling
Waffen allgemein
Spieleprinzip ganz
Deutsche Synchro
Sound
Negativ:
Auflösung 1080p oder eher 720 gefühlt?
Texturen 🤢
Nur 60 Hz
Trefferfeedback Pfui
Fps Drops oder 60hz geschuldet?
Sorry nein, da war ja Battleborn und Paladins schon weiter voraus, warum macht man sowas?
Positiv: Gameplay
Negativ: Technik
Dann kann das Spiel ja so schlecht nicht sein
Nee ist es tatsächlich nicht, aber Gamebreaker für mich sind (auf Konsole) zu niedrige Auflösung(720-1080 gefühlt) sieht halt verwaschen aus, nur 60HZ? Come on! Überdimensionales Fadenkreuz sobald du einen Gegner triffst. Setting halt Geschmackssache, ist ok. Kann man alles fixen, aber du weisst selber, heutige Zeit ist unbarmherzig und die Konkurrenz ist groß.
mehr innovation nicht immer das gleiche aaa titel haben solche probleme indie nicht.
Dann kann man ja von Glück reden dass es sich um einen Indie Titel handelt.
Viele haben sich ja auch nur 10 Minuten eingeloggt um einen negativen Review zu schreiben. Da ist es kaum verwunderlich.
Habe ich schon vor dem Release gewusst.
Ich habs leider noch nicht testen können. Das es so reinkracht, hätte ich nicht erwartet.
Solange die 8000 Spieler genug Geld da lassen, ist es doch egal.