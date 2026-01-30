Highguard: Historischer Absturz auf Steam

91 % Spielerverlust in 24 Stunden auf Steam: Highguard holt einen Rekord, der fast schon weh tut.

Highguard hat es geschafft: einen Negativrekord, der selbst unter den größten Steam‑Katastrophen heraussticht. Vom stolzen Peak mit 97.000 Spielern krachte das Game innerhalb eines einzigen Tages auf 8.399 herunter – ein 91‑prozentiger Totalschaden der Concurrent‑Player‑Kurve.

Damit überholt Highguard sogar berüchtigte Desaster wie The Day Before oder Suicide Squad: Kill the Justice League, die ihre Spieler erst über mehrere Tage verloren. Highguard dagegen? Ein Sturzflug im freien Fall, ohne Fallschirm, ohne Gnade.

Und während Concord zwar als größter Flop gilt, hatte es nie genug Spieler, um überhaupt so spektakulär abzustürzen. Highguard hingegen liefert den perfekten Sturm: hoher Hype, hoher Peak – und dann der härteste Drop, den Steam je gesehen hat.

Ein Rekord für die Geschichtsbücher. Nur nicht die, in denen man stehen möchte.