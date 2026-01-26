Highguard: Intensive Gefechte im actionreichen Gameplay-Video

In einem neuen Video zeigen wir euch intensive Gefechte aus dem PvP-Raid-Shooter Highguard.

In Highguard gleicht keine Runde der anderen und man weiß nie wer als Sieger von der Map geht. So kann es im PvP-Raid-Shooter vorkommen, dass ihr eine längst verloren geglaube Runde doch noch drehen könnt.

Genau das ist uns während des Hands-On Events in Los Angeles passiert und möchten wir euch in folgendem Video zeigen:

Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.

