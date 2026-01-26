Highguard: Intensive Gefechte im actionreichen Gameplay-Video

In Highguard gleicht keine Runde der anderen und man weiß nie wer als Sieger von der Map geht. So kann es im PvP-Raid-Shooter vorkommen, dass ihr eine längst verloren geglaube Runde doch noch drehen könnt.
Genau das ist uns während des Hands-On Events in Los Angeles passiert und möchten wir euch in folgendem Video zeigen:
Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lets goooo XD ☺️
Ist halt auch die Frage ob das Spiel langfristig motivieren wird.
Das lässt sich vorher immer schwer sagen. Apex war ja ein Überraschungserfolg
Werde da morgen bestimmt schön unter gehen. 😂😂😂👍🏻
Intensive Gefechte ?? 2 Stunden Wände verstärken und die andere machen einfach Türen und Fenster auf loool. 2 Stunden Waffen und Plates einsammeln. 2 Stunden zum Schwert reiten. 1 Minute kämpfen. 2 Stunden mit eroberten Schwert oder dem Gegner mit Schwert hinterher. Dann 5 Minuten in eigener oder gegnerischer Basis kämpfen fertig Runde beendet ab in die Lobby…. Die Negativen Steam Bewertungen sind allerdings intensiv lol.