Highguard: Intensive Gefechte im actionreichen Gameplay-Video

In einem neuen Video zeigen wir euch intensive Gefechte aus dem PvP-Raid-Shooter Highguard.

In Highguard gleicht keine Runde der anderen und man weiß nie wer als Sieger von der Map geht. So kann es im PvP-Raid-Shooter vorkommen, dass ihr eine längst verloren geglaube Runde doch noch drehen könnt.

Genau das ist uns während des Hands-On Events in Los Angeles passiert und möchten wir euch in folgendem Video zeigen:

Die Aufnahmen sind während eines Live-Events entstanden, daher kann es stellenweise zu Hintergrundgeräuschen kommen.

  3. Ralle89 73160 XP Tastenakrobat Level 2 | 26.01.2026 - 20:16 Uhr

    Werde da morgen bestimmt schön unter gehen. 😂😂😂👍🏻

    1
  4. Uglycoyote 21770 XP Nasenbohrer Level 1 | 26.01.2026 - 21:00 Uhr

    Intensive Gefechte ?? 2 Stunden Wände verstärken und die andere machen einfach Türen und Fenster auf loool. 2 Stunden Waffen und Plates einsammeln. 2 Stunden zum Schwert reiten. 1 Minute kämpfen. 2 Stunden mit eroberten Schwert oder dem Gegner mit Schwert hinterher. Dann 5 Minuten in eigener oder gegnerischer Basis kämpfen fertig Runde beendet ab in die Lobby…. Die Negativen Steam Bewertungen sind allerdings intensiv lol.

    2

