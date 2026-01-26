Highguard: Launch-Showcase startet um 19:00 Uhr

0 Autor: , in News / Highguard
Übersicht

Highguard enthüllt heute erstes Gameplay mit einem großen Launch-Showcase.

Heute gibt es Highguard zu sehen! Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit präsentiert das Team ein umfangreiches Official Launch Showcase, das einen tiefen Einblick in die Spielwelt, die Mechaniken und die langfristigen Pläne des Titels liefern soll.

Die Entwickler versprechen eine ausführliche Gameplay-Demonstration, die zentrale Systeme und Kernfeatures des Actionspiels erstmals im Detail zeigt.

Während der Präsentation soll außerdem ein Überblick über die Inhalte des ersten Jahres gegeben werden. Das Studio plant, die Roadmap direkt im Stream vorzustellen und damit transparent zu machen, welche Erweiterungen, Modi und Updates nach dem Release folgen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Highguard

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort