Highguard: Launch-Showcase startet um 19:00 Uhr

Heute gibt es Highguard zu sehen! Ab 19:00 Uhr deutscher Zeit präsentiert das Team ein umfangreiches Official Launch Showcase, das einen tiefen Einblick in die Spielwelt, die Mechaniken und die langfristigen Pläne des Titels liefern soll.

Die Entwickler versprechen eine ausführliche Gameplay-Demonstration, die zentrale Systeme und Kernfeatures des Actionspiels erstmals im Detail zeigt.

Während der Präsentation soll außerdem ein Überblick über die Inhalte des ersten Jahres gegeben werden. Das Studio plant, die Roadmap direkt im Stream vorzustellen und damit transparent zu machen, welche Erweiterungen, Modi und Updates nach dem Release folgen.