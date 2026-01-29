Highguard: Patch mit FoV‑Slider, neuen Toggles und mehr

Highguard reagiert auf Community: Patch mit FoV‑Slider, neuen Toggles und PC‑Grafikoptionen kommt schon heute.

In Highguard bewegt sich etwas. Das Team hinter dem Shooter hat bestätigt, dass ein neues Update kurz vor der Veröffentlichung steht und mehrere Funktionen enthält, die von der Community seit dem Launch immer wieder gefordert wurden.

Die Entwickler betonen, dass sie das Feedback der Spieler aktiv ausgewertet haben und nun gezielt Verbesserungen umsetzen, die das Spielgefühl auf allen Plattformen spürbar anpassen sollen.

Im Mittelpunkt des kommenden Patches stehen FoV‑Slider für Konsolen, die bislang ausschließlich PC‑Spielern vorbehalten waren. Damit erhalten PlayStation- und Xbox-Nutzer erstmals die Möglichkeit, ihr Sichtfeld individuell anzupassen, was sowohl Komfort als auch Übersicht im Gefecht verbessert.

Parallel dazu werden neue Umschaltoptionen für ADS und Ducken integriert, die die Steuerung flexibler gestalten und unterschiedliche Spielstile besser unterstützen.

Auch die PC-Version profitiert von den Arbeiten am Update. Zusätzliche Grafikskalierungsoptionen sollen mehr Feintuning ermöglichen und die Performance auf einer breiteren Hardwarepalette optimieren. Die Entwickler sprechen davon, dass sie mehrere der meistgewünschten Features bündeln, um das Spiel technisch und ergonomisch weiterzuentwickeln.

Der Patch soll bereits heute erscheinen. Die vollständigen Patch-Notes werden veröffentlicht, sobald das Update live ist.