Highguard: Patch mit FoV‑Slider, neuen Toggles und mehr

In Highguard bewegt sich etwas. Das Team hinter dem Shooter hat bestätigt, dass ein neues Update kurz vor der Veröffentlichung steht und mehrere Funktionen enthält, die von der Community seit dem Launch immer wieder gefordert wurden.
Die Entwickler betonen, dass sie das Feedback der Spieler aktiv ausgewertet haben und nun gezielt Verbesserungen umsetzen, die das Spielgefühl auf allen Plattformen spürbar anpassen sollen.
Im Mittelpunkt des kommenden Patches stehen FoV‑Slider für Konsolen, die bislang ausschließlich PC‑Spielern vorbehalten waren. Damit erhalten PlayStation- und Xbox-Nutzer erstmals die Möglichkeit, ihr Sichtfeld individuell anzupassen, was sowohl Komfort als auch Übersicht im Gefecht verbessert.
Parallel dazu werden neue Umschaltoptionen für ADS und Ducken integriert, die die Steuerung flexibler gestalten und unterschiedliche Spielstile besser unterstützen.
Auch die PC-Version profitiert von den Arbeiten am Update. Zusätzliche Grafikskalierungsoptionen sollen mehr Feintuning ermöglichen und die Performance auf einer breiteren Hardwarepalette optimieren. Die Entwickler sprechen davon, dass sie mehrere der meistgewünschten Features bündeln, um das Spiel technisch und ergonomisch weiterzuentwickeln.
Der Patch soll bereits heute erscheinen. Die vollständigen Patch-Notes werden veröffentlicht, sobald das Update live ist.
Zu spät… Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Warum schieben sie solche wichtigen Updates kurz nach Release nach statt es gleich ordentlich raus zu bringen… unklar.
So wie manche erst Monate später einen 60FPS-Patch veröffentlichen? Nein, ich meine nicht Ubisoft
Sehr ungeschickt, hätte man wirklich von Anfang an bringen sollen.
Vielleicht findet ja endlich FSR3.1 den Weg ins Spiel. Habe ich schmerzlich vermisst
Da hat man die Betatester gespart und jetzt hat man den Salat.
Frage an Xbox-Dynasty: Im Grunde dreht sich die Berichterstattung und Interaktion in den Kommentaren eigentlich seit Wochen nur darum, dass das Spiel keinen interessiert. Dann werden erste Zahlen veröffentlicht, die genau das statistisch dann auch belegen. Das ist die Ausgangslage auf eurer Internetseite.
Nun die dazugehörige Frage: Warum berichtet ihr trotzdem so viel, ausführlich und intensiv über dieses Spiel? 17 Newsbeiträge in den letzten 3 Werktagen. Handelt es sich um bezahlte Werbung, die nur nicht kenntlich gemacht wurde? Oder weshalb berichtet ihr gezielt an den Interessen eurer Leser vorbei? Ich würde das gerne mal verstehen.
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte es gibt einen Deal. Kann natürlich auch komplett an den Haaren herbeigezogen sein.