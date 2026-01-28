Highguard: Raid-Shooter war als Shadow Drop geplant

Highguard sollte ursprünglich ohne Vorankündigung erscheinen, doch Geoff Keighley spielte es selbst und holte es in die Game Awards.

Seit der Enthüllung von Highguard bei den Game Awards 2025 wird heftig diskutiert, warum ausgerechnet ein Free‑to‑Play‑Shooter den prestigeträchtigen „One More Thing“-Slot bekam.

Jetzt ist klar: Er sollte dort überhaupt nicht erscheinen. Wildlight Entertainment hatte ursprünglich geplant, Highguard kommentarlos im Januar 2026 zu shadow‑droppen.

Jason Torfin (VP Product & Publishing) und Mohammed Alavi (Lead Designer) erklärten, wie es zu der überraschenden Game‑Awards‑Präsenz kam, warum nach dem Trailer kaum Kommunikation folgte und wie das Spiel überhaupt in Keighleys Show landete.

Torfin machte deutlich, dass der Shadow‑Drop von Anfang an der Plan war. Highguard sollte ohne große Vorabkampagne erscheinen, getragen vom Selbstbewusstsein eines unabhängigen Studios, das nicht auf Aktionärserwartungen reagieren muss.

„Wenn du von Anfang an auf kommerziellen Erfolg setzt, scheiterst du meistens“, sagt Torfin. Genau deshalb wollte Wildlight das Spiel einfach für sich sprechen lassen.

Der Game‑Awards‑Trailer entstand erst spät – und nur, weil Geoff Keighley das Spiel persönlich gespielt hat und begeistert war. Wildlight entschied sich daraufhin, den Trailer zu zeigen, der eigentlich als erster Clip des Shadow‑Drops gedacht war.

Normalerweise wäre er von rund 25 Minuten zusätzlichem Kontext begleitet worden. Als alleinstehender Reveal wirkte er jedoch weniger erklärend, was die anschließende Verwirrung erklärt.

Highguard war also nie als großer Showstopper geplant – sondern als stiller Überraschungsrelease. Keighleys Enthusiasmus machte daraus einen globalen Auftritt, der die ursprüngliche Kommunikationsstrategie komplett umwarf.